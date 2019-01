Teile von Meteoriten in Neumarkte Sternwarte zu kaufen

NEUMARKT - Am Freitag, 1. Februar, findet um 20 Uhr in der Sternwarte auf dem Höhenberg ein Vortrag von Werner Stupka über Meteoriten und deren Herkunft statt.

Dieser Meteorit ging im nördlichen Kenia nahe dem kleinen Ort Sericho nieder. Es handelt sich um einen Pallasit, der aus Stein-Eisen besteht. © Foto: Stupka



Wir sehen sie manchmal als "Sternschnuppen" in die Atmosphäre hineinrasen und verglühen – kleine Teilchen aus den Tiefen des Universums. Meistens nur so groß wie ein Staubkorn. Aber einige dieser "Botschafter aus dem Weltall" sind so groß, dass sie den glühend heißen Aufprall auf die Luft überleben und den Weg bis zum Erdboden schaffen.

Diese Meteoriten sind die einzigen Teile, die wir Menschen von anderen Planeten oder gar vom Urmaterial, aus dem das Sonnensystem geschaffen wurde, untersuchen können. Manche dieser Meteoriten sind 4,5 Milliarden Jahre alt und bestehen noch aus jener Materie, die zum Anbeginn der Zeit in unserem Sonnensystem existierte. Das ist Materie, die in einer riesigen Supernova "gebacken" wurde und deren Explosion der Auslöser für die Entstehung unseres Sonnensystems gewesen ist.

Mehr als nur "Stücke von Sternen"

Deshalb sind Meteoriten nicht nur "romantische Sternenstückchen", sondern wichtige Wissensträger unserer Herkunft. Der Vortrag von Werner Stupka befasst sich mit diesen Meteoriten, deren Herkunft, Bedeutung und Unterscheidung. Außerdem bringt er einen kleinen Teil seiner eigenen Meteoritensammlung mit.

Eine Auswahl von kleinen Einzelstücken des Meteoriten NWA 869 aus Nord-West-Afrika wird ferner zum Verkauf angeboten.

