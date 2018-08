Tennis-Matches bis zwei Uhr morgens beim TSV Pyrbaum

Viele Gäste besuchten die "Night of Tennis" — Hochsommerliche Temperaturen - vor 30 Minuten

PYRBAUM - Bei der fünften "Night of Tennis" hat die 200 Mitglieder starke Tennisabteilung des TSV Pyrbaum bis um zwei Uhr morgens Filzbälle geschmettert. Die Plätze waren mit einer mobilen Flutlichtanlage ausgeleuchtet. Bei hochsommerlichen Temperaturen auch noch Nachts strömten Vereinsmitglieder und Gäste auf die Anlage.

Die Sieger der fünften „Night of Tennis“ beim TSV Pyrbaum. © Foto: Karl Fill



Die Sieger der fünften „Night of Tennis“ beim TSV Pyrbaum. Foto: Foto: Karl Fill



Der Höhepunkt des Abends waren die vorgezogenen Doppel-Endspiele der Damen und Herren. Im Finale des Damendoppels konnten sich Jana Fuchs und Natalie Härdtl gegen Elke Janssen und Renate Fenner durchsetzen. Bei den Herren gewannen die favorisierten Lothar Ehrensberger und Oli Westphal gegen das Doppel Herbert Lauterkorn/Gerhard Wilczek.

Nach einer kurzen Nacht wurden die Vereinsmeisterschaften mit den Finalspielen in neun Altersklassen am Sonntag bei großer Hitze fortgesetzt. In den zwei Wochen vorher hatten die insgesamt mehr als 60 Teilnehmer in Gruppenspielen untereinander die Finalpaarungen auf den hervorragend gepflegten Tennisplätzen ermittelt.

Auch die Kinder traten an

Die glücklichen Sieger und Zweitplatzierten waren in der Altersklasse Bambini 12 Knaben Miro Kühn vor Steffen Fusshöller, in der Altersklasse Bambini 12 Mädchen Mailin Kolb vor Lilly Schwartz. Bei den Knaben 14 gewann Moritz Fill vor Niklas Fehrer, bei den Mädchen 14 Tabea Tänzer vor Madelaine Gömmel. Bei den Junioren 18 behielt Lennard Janssen die Oberhand über Lukas Rosenau.

Bei den Damen gewann Linda Fehrer das Finale gegen Jana Fuchs, und bei den Herren triumphierte Volker Härdtl über Lothar Ehrensberger. Im Wettbewerb der Damen 40 verteidigte Renate Fenner ihren Titel gegen Caroline Sartor. Im Final-Duell der Herren 55 errang Hans Otte den Sieg vor Lothar Prenissl.

Ab nächstes Jahr im Turniermodus

Der Tennis-Spielewettbewerb der Jüngsten unter fünf Jahre hatte noch nicht den Charakter einer offiziellen Meisterschaft, jedoch steht der Nachwuchs bereits in den Startlöchern, um nächstes Jahr mitzuspielen. Erfreulicherweise waren an diesem Wochenende auf der Tennisanlage des TSV Pyrbaum auch viele Tennisinteressierte, die in nächster Zeit als Neumitglieder Schläger und Bälle in die Hand nehmen und loslegen wollen.

nn