Tenniscracks starten mit "Neumarkt Open" in Saison

Erstes Freiluft-Turnier beim ASV an der Mooswiese — Anmeldung läuft - vor 40 Minuten

NEUMARKT - Zur Saisoneröffnung veranstaltet die Tennisabteilung des ASV Neumarkt vom 20. bis 22. April die "Neumarkt Open" als erstes Freiplatz-Turnier auf der Anlage an der Mooswiese 21.

Der ASV Neumarkt läst wieder ein zu den "Neumarkt Open". © Reuters



Ausgespielt werden die Einzelkonkurrenzen Damen und Herren, Herren 40 und 50, Jugend U8 m/w, U10 m/w, U12 w, U12 m , U14 w, U14 m. Anmeldeschluss ist Montag, 16. April. Die Spielberechtigung erfolgt nach Eingangsdatum der Meldungen.

Zugelassen sind alle Leistungsklassen von 1 bis 23. Je nach Anzahl der Anmeldungen beginnt das Turnier am Freitag, 20. April, um 14 Uhr, am Samstag, 21. April, um 9 Uhr sowie die Halbfinal- und Finalspiele am Sonntag, 22. April, ab 10 Uhr. Die Siegerehrung folgt gegen 15 Uhr.

Anmeldungen sowie mögliche Änderungen: www.mybigpoint.de

