Tennisplätze weichen einem Kleinfeldrasen

TSV Mörsdorf nimmt die Bewirtung wieder in die eigene Hand — Koller und Regensburger hören auf - vor 1 Stunde

FREYSTADT/MÖRSDORF - Die Neuordnung des Vereinswesens beim TSV Mörsdorf hat sich bewährt: Das erweiterte Vorstandsgremium, die Einführung der Aufgabenverteilung auf mehr Personen in den Abteilungen sowie die Umorganisation der Buchhaltung waren der richtige Weg.

Beim TSV Mörsdorf wurden Mitglieder für 50, 40, 30, 25 und 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt durch Vorsitzenden Thomas Hofbeck (li). © Foto: Anne Schöll



Beim TSV Mörsdorf wurden Mitglieder für 50, 40, 30, 25 und 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt durch Vorsitzenden Thomas Hofbeck (li). Foto: Foto: Anne Schöll



Vor 71 Vereinsmitgliedern stellte dies Vorsitzender Thomas Hofbeck bei der Jahresversammlung zufrieden fest. "Jedoch suchen wir noch nach weiteren Platzwarten", sagte er, verbunden mit der Hoffnung, dass die bestehende Riege bald Verstärkung erhalte.

"Der Verein wächst weiter", berichtete er. Aktuell gehören 574 Personen zum Verein und damit 13 mehr als im Vorjahr. In seinem allgemeinen Bericht informierte er, derzeit seien beim TSV 14 Fußballmannschaften im Spielbetrieb, teilweise mit Spielgemeinschaften mit Rohr und Möning und bei den Alten Herren mit Meckenhausen.

Weiter teilte er mit, Trainer Christian Stigler verlässt den TSV zum Saisonende. Für ihn übernimmt Harry Ramsauer zur kommenden Saison. Die Betreuer der Frauenmannschaften, Rudi Koller und Andreas Regensburger, hören ebenfalls auf.

Auf dem Sektor des Breitensports biete man Gymnastik an, im Winter Skigymnastik, Pilates und für die Kinder Bambiniaktiviäten, Kinderturnen und den Musikgarten, der sehr gut läuft. Zudem hat sich eine Fahrradgruppe gefestigt.

In der Dartsparte sind momentan drei Crews aktiv im Rundengeschehen, spielen in der Dart-Bezirksliga, in der A-Klasse und in der Dartliga Neumarkt. Zur Sportheimbewirtschaftung erläuterte Hofbeck, das bewerkstellige man seit Dezember wieder in Eigenregie. Die Pächterfamilie, die man im Oktober 2015 gefunden hatte, habe Zahlungsrückstände bei Lieferanten aufgebaut. Auch habe die Sauberkeit zu wünschen übrig gelassen. Deshalb habe man den Pachtvertrag im November aufgelöst. Er dankte Gerlinde Lerzer, die sich nun um das Sportheim kümmert.

Zu den Tennisplätzen sagte Hofbeck, diese werde man aufgeben, da sie unbrauchbar sind und schon länger nicht mehr genutzt werden. Sehr nass ist der C-Platz, auf dem zur Entlastung des B-Platzes Fußballtraining stattfindet.

Einstimmig wurde danach befürwortet, die Tennisplätze zur Kleinfeld-Rasenspielfläche umzuwandeln, den C-Platz zu drainieren und mit einer LED-Flutlichtanlage auszustatten und auf dem B-Platz das Flutlicht auf LED umzurüsten. Kostenpunkt: 122 775 Euro. Nach Abzug der zu erwartenden Zuschüsse und der Eigenleistungen muss der Verein die Restkosten von 41 000 Euro aufbringen.

Neben diesem Projekt sollen noch das Garagendach saniert und einige Renovierungsrabeiten im und am Sportheim vorgenommen werden. Außerdem blickt man bereits auf die Stadtmeisterschaft im Jahr 2019, die in Mörsdorf ausgetragen wird.

Die Ehrungen

20 Jahre Mitgliedschaft: Monika Beyer, Rudolf Beyer, Rudolf Bittner, Patrick Butzer, Luise Gebauer, Stefan Gerner, Markus Meixner, Manfred Schöll.

30 Jahre: Markus Hauf, Bernhard Lehner, Daniel Mauderer, Markus Röhrl, Christian Schell.

Vereinsehrennadel in Bronze für 25 Jahre: Markus Fruth, Irmgard Heinloth, Michael Heinloth, Georg Schön.

Ehrennadel in Silber für 40 Jahre: Richard Deppner, Alois Lukas und Wolfgang Modler.

Ehrennadel in Gold: Ludwig Hofbeck und Wilhelm Meier.

ANNE SCHÖLL