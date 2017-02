Terrorverdacht: Syrien-Rückkehrer in Burgthann verhaftet

Der 31-Jährige war wohl bereits im Bürgerkrieg und wurde dort ausgebildet - vor 59 Minuten

BURGTHANN - Die Bonner Polizei hat in Burgthann einen 31 Jahre alten Terrorverdächtigen festgenommen. Er soll bereits in Syrien gewesen sein - und wurde wohl von Radikalen an der Waffe ausgebildet.

Der Mann soll von Dezember 2013 bis Januar 2014 in Syrien Mitglied der radikal-islamischen Terrormiliz "Junud al-Sham" (Soldaten Syriens) gewesen sein, wie die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er soll in dem Bürgerkriegsland eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die Miliz geleistet haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommt der Beschuldigte aus Bonn.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte Haftbefehl erlassen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Am Dienstag erfolgte der Zugriff.

Nach dpa-Informationen beziehen sich die Vorwürfe auf seine Zeit in Syrien. Der Beschuldigte sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem durchsuchten Ermittler insgesamt drei Objekte in Bonn und im rheinland-pfälzischen Neuwied. Ebenfalls am Mittwochmorgen nahmen Ermittler den Großraum Frankfurt ins Visier - 1100 Polizisten durchsuchten dort Geschäftsräume, Wohnungen und Moscheen. Ob ein Zusammenhang mit dem Mann besteht, der in Burgthann verhaftet wurde, ist derzeit noch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa/tl