Teurer Audi in Pyrbaum gestohlen

Diebe überlisteten wohl das KeylessGo-System - vor 1 Stunde

PYRBAUM - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe einen grauen Audi A6 Avant mit Neumarkter Kennzeichen in der Mühlstraße in Pyrbaum entwendet.

Die Eigentümer bemerkten nichts davon, sie sind im Besitz der zu dem Fahrzeug gehörenden Schlüssel. Möglich erscheint insbesondere, dass die Täter das KeylessGo System überlistet haben. Das Fahrzeug ist etwa ein Jahr alt und hat einen Zeitwert von etwa 55.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Regenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich von Pyrbaum Fahrzeuge oder Personen bemerkt die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten?

