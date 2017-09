Teurer Geländewagen in Berg gestohlen

BERG - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag und in der darauf folgenden Nacht jeweils einen Pkw in Berg gestohlen. Die Autos hatten einen Wert von insgesamt 180.000 Euro.

Das hochwertige Ausstellungsfahrzeug eines Rover Defender (Beispielfoto) wurde in Berg gestohlen. © Land Rover



Im Schutz der Dunkelheit, von Sonntag auf Montag, haben bislang Unbekannte im Ludwig-Erhard-Ring in Berg einen hochwertigen Geländewagen entwendet. Es handelt sich um ein Ausstellungsstück für besonders ausgestattete Offroad-Fahrzeuge, das einen Wert von etwa 120.000 Euro hat und auf einem Firmengelände abgestellt war.

In der darauf folgenden Nacht ist zwischen 22.30 und 6.30 Uhr im gleichen Ort in der Max-Schidlo-Straße ein weiterer Pkw gestohlen worden: Hierbei handelt es sich um einen Audi S 7 (Zeitwert: etwa 60.000 Euro).

Um an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen sind die Unbekannten in die Doppelhaushälfte eingebrochen, haben den Schlüssel geschnappt und sind anschließend mit dem Auto davongefahren.

Die Kripo Regensburg bittet um Hinweise unter Telefon (09 41) 5 06-28 88: Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

