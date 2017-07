Theater-Endspurt bei den Neumarkter Schloss-Spielen

Bestes Wetter garantiert Theatervergnügen mit Franz-Xaver Horvath als "Kandidat" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In schönster Kulisse des Amtsgerichts-Innenhofes kann das Publikum ab jetzt noch insgesamt sechs Mal die Neumarkter Schloss-Spiele mit ihrem Sommerstück "Der Kandidat" live erleben.

Ganz aktuell: Der "Kandidat" auf der Bühne der Neumarkter Schloss-Spiele © Schloss-Spiele



Der Wetterbericht spricht von Hochsommer-Temperaturen: Da sollte man den Theaterabend unbedingt für den Juli noch vormerken und rechtzeitig Karten kaufen.

Zahlreiche Neumarkter und Theaterbesucher über die Region hinaus waren schon zu Gast bei den Schloss-Spielen und haben den "Kandidaten" – das Sommerstück mit viel hintergründigem Humor rund um das Thema Wahlen – live erlebt. Die Neumarkter OB-Kandidaten gaben sich übrigens auch schon die Ehre und waren sehr angetan vom Theaterstück unter der Regie von Eleonore Schön mit Franz-Xaver Horvath in der Hauptrolle.

Auch wenn die Zuschauer teilweise mit Regencape und Wolldecken auf der Tribüne saßen, tat dies doch der guten Stimmung keinen Abbruch. Jedoch verspricht der Wetterbericht nun wieder Hochsommer-Wetter, und ab 20.30 Uhr, wenn das Stück startet, ist der Amtsgerichtshof wohl temperiert. In den Pausen wird das eine oder andere Getränk gereicht und am angrenzenden Residenzplatz kann man dann mit Freunden und Familie auf einen gelungenen Abend im Theater anstoßen.

Die letzten Vorstellungen sind: Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, Sonntag, 23. Juli, Donnerstag, 27. Juli, Freitag, 28. Juli, Samstag, 29. Juli, jeweils um 20.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Amt für Touristik der Stadt Neumarkt, Rathauspassage (Tel. 09181/255-125), über www.neumarkt-ticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Eine Reservierung für die Abendkasse ist per Mail an karten@schloss-spiele-neumarkt.de möglich.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass gerade die letzten Vorstellungen immer – auch schon im Vorfeld — ausverkauft sind. Deshalb sollten Interessenten rechtzeitig ihre Plätze reservieren oder die Karten im Vorverkauf erwerben.

