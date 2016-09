Theater um Porno-Dreh im Dachgeschoss

Schauspieltruppe des Wolfsteiner Schützenvereins feiert Premiere am 30. September - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Nach einem Jahr Pause zeigen die neun Laienschauspieler des Wolfsteiner Schützenvereins ihr neues Theaterstück.

Ein neues Bühnenstück studieren die Laienschauspieler des Wolfsteiner Schützenvereins ein. „1, 2, 3 oben rum frei“ verspricht einige Gaudi. © Foto: Mandel



Premiere hat nicht nur die Komödie in drei Akten „1, 2, 3 oben rum frei!“ von Carsten Lögerin, sondern auch der Auftritt von Marco Puschmann und Florian Balda. Die beiden ergänzen Alexander Puschmann, Frank Servidio, Christine Ott, Christopher Puschmann, Alexander Puschmann, Daniela Hengelein, Melanie Puschmann und Anita Puschmann in dem rund 90 Minuten dauernden Stück.

Im Mittelpunkt steht das Chaos in einem Mehrfamilienhaus. Die Studenten Raphe und Xare vermieten eine leer stehende Dachgeschosswohnung, die direkt an Mane Schwansners Film-Produktion liegt — ohne zu wissen, dass Schwansner dort einen Pornofilm drehen will.

Das Fatale: Die Wohnung gehört gar nicht ihnen, sondern Max und Heidi Klatschinger, die in der Erdgeschosswohnung leben. Unglücklicherweise möchte die senile Oma aus dem zweiten Stock ständig in dem Film mitspielen. Doch nicht nur die Probleme der Hauptdarsteller Randy Andy und Jacky Jaqueline, sondern auch Frau Ziege vom Ordnungsamt mit ihrer pedantischen Art machen den Ärger komplett.

Zu sehen ist dieses Stück in der Sporthalle im Haus St. Marien in der Maria-Ferdinanda-Straße 1 in Neumarkt. Premiere wird am Freitag, 30. September, um 20 Uhr sein. Die Mitglieder des Schützenvereins haben freien Eintritt. Weitere Spielabende sind am 1. Oktober um 20 Uhr, 2. Oktober um 19 Uhr und am 3. Oktober um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet ab sofort bei Astrid Schertel, * (01 77) 7 72 29 38 und Anette Patzer, * (01 71) 7 03 09 75 statt. Die Platzkarten können für acht Euro erworben werden.

Die Crew: Johanna Puschmann (Souffleuse), Erich Grabenbauer und Alfred Patzer (Technik und Bauten), Albert Meyer und Günther Puschmann (Bühnenbild), Martina Goßler (Maske).

siem