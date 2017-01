Theresa Lutter ist Oberpfalzmeisterin

Judo-Mädels des SV Mühlhausen gaben den Ton an - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Die Judoka des SV Mühlhausen haben ein medaillenreiches Wochenende hinter sich. Theresa Lutter darf sich Oberpfalzmeisterin nennen und Christina Niebler Vizemeisterin. Sie dominierten die 63-kg-Klasse der Oberpfalzmädel U18.

Christina Niebler (links) hatte ihre Konkurrentinnen fest im Griff. © Foto: privat



Christina Niebler (links) hatte ihre Konkurrentinnen fest im Griff. Foto: Foto: privat



Sieben Gold-, sechs Silbermedaillen, viermal Bronze und zwei 4. Plätze waren die Ausbeute von zwei Wettkampftagen. Los ging es am Samstagmorgen bei heftigem Schneetreiben in Sulzbach-Rosenberg.

18 Vereine mit 123 Kindern aus der Oberpfalz schickten ihre Athleten zum 1. Ranglistenturnier der Jugend U10 und U12. Mittendrin zwölf Jungs und ein Mädchen des SVM.

Gold für Gezmis

Bei den FU12 Mädchen trumpfte in der neuen Altersklasse Lara Klug (Rocksdorf) mit einem sehr beachtliche 2. Platz auf.

Die MU10-Jungs zeigten sich von ihrer besten Seite: Gold ging an: Eymen Gezmis ( Mühlhausen); Yannick Saatze (Mühlhausen) und Thomas Schwarzelühr (Mühlhausen). Silber errangen: Felix Klug (Rocksdorf), Dominik Langer (Berching) und Ferdinand Sattler ( Freystadt).

Bronze ging an Jason Kerler ( Mühlhausen) und die Holzmedaille (4. Platz) an Newcomer Paul Ismaier (Mühlhausen).

Nachmittags durften dann die U12-Jungs auf die Matte. Lichtblick war Jonas Nicklas ( Berching), der souverän Gold errang. Zwei Bronzemedaillen gingen an Tim Schmidberger ( Mühlhausen) und Philipp Klug (Rocksdorf). Alexander Brauer belegte den 4. Platz. Sonntagmorgen hatten dann die U15 ihr erstes Ranglistenturnier und die U18 starteten in die Qualifikationsrunde der Einzelmeisterschaften, die in dieser Altersklasse mit der Deutschen Meisterschaft endet.

In der FU15 gingen bei den Mädchen Anna Schneider (Bronze) und Julia Kammermeier (Silber).

Die MU15 wurde von dem bekannten Duo Maurice Thon (Freystadt) und Muhammed Talha Memis (Mühlhausen) vertreten. Beide belegten souverän die ersten Plätze.

In der U18 hatte der SV Mühlhausen mit Theresa Lutter (Sulzbach-Rosenberg) und Christina Niebler (Lauterhofen) zwei junge Damen am Start. Mit Platz eins, Theresa Lutter, und Platz zwei, Christina Niebler, stellte der SVM die beiden besten Oberpfalzmädel.

Mit diesen Platzierungen sind gute Startplätze für die Nordbayerische in Hof gelegt, die am 21. und 22. Januar stattfindet.

nn

Mail an die Redaktion