Thomas Kohlmann: „Volles Rohr“ bei EM

Europäische Weitschützenelite misst sich in Neuenstadt - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Am Wochenende trifft sich die europäische Weitschützen-Elite in Neuenstadt am Kocher bei Heilbronn zur 61. Offenen Europameisterschaft. Am Samstag kämpfen kraftstrotzende Weitenjäger aus Österreich, Italien, Finnland, Weißrussland, Frankreich und Deutschland in vier verschiedenen Wertungsklassen um Gold, Silber und Bronze im Einzel- und Mannschaftswettbewerb. Mit dabei: Thomas Kohlmann aus Pölling.

In der Qualifikation hat Thomas Kohlmann den Stock knapp 122 Meter weit geschleudert. © Foto: Winkler (oh)



Zum ersten Mal wird eine Weiten-EM per Live-Video-Stream in die ganze Welt übertragen. Beim Weitenwettbewerb geht es darum, den Eisstock mit Explosivität, Kraft und Technik so weit wie möglich über die Bahn zu katapultieren.

Bei den vorangehenden Europameisterschaften der Jugend 2016 in Klobenstein/Südtirol beziehungsweise der Junioren U23 und Herren 2015 im niederösterreichischen Winklarn räumte vor allen Dingen der Nachwuchs des Deutschen Eisstock-Verbandes (DESV) ganz groß ab.

Deutschland hat nun mit den beiden Späth-Brüdern Alexander und Michael (FC Altrandsberg), dem Deutschen U19-Meister Alexander Anzinger (EC Ebing) sowie Junioren-Weltmeister Markus Schätzl (SV Oberbergkirchen) ein paar ganz heiße Eisen im Feuer.

Bei den Herren geht Erzrivale Österreich als doppelter Titelverteidiger an den Start. 2015 in Winklarn nutzten Bernhard Patschg und Rene Genser ihren Heimvorteil zu einem Doppelerfolg vor Deutschlands Aushängeschild Peter Rottmoser vom SV Schechen.

Der Weltmeister von Waldkraiburg 2012 zeigte zuletzt beim Gewinn seines zehnten deutschen Meistertitels stark ansteigende Form und dürfte den beiden Österreichern wieder ziemlich zusetzen können. Für die kontinentalen Titelkämpfe in Baden-Württemberg haben sich nach einem vom Bundestrainer-Dreigestirn Reinhold Beyerlein (FC Kaltenbrunn), Christian Englbrecht und Thomas Englmaier (beide SV Oberbergkirchen) geleiteten Qualifikationslehrgang folgende Athleten qualifiziert.

Bei den Herren: Markus Schätzl (SV Oberbergkirchen), Peter Rottmoser (SV Schechen), Andreas Weber (EC Freilassing-Hofham) und Thomas Kohlmann (SV Stauf).

Für den 25-jährigen Kohlmann aus Pölling ist die Qualifikation „saugut“ gelaufen. „Ich habe stark geschossen, knapp 122 Meter“, erzählt er.

Der Zeitplan für die aktuelle Vorbereitung ist eng gestrickt. „Ich habe derzeit viel zu tun“, sagt der gelernte Fliesenleger. Für Training bleibt trotzdem Zeit, „das bekomme ich schon hin“.

Auf die Frage, welche Weite er am Wochenende bei der EM anpeile, antwortet Kohlmann, wie ein Weitschütze eben antwortet: „Volles Rohr, so weit es geht.“

Der EM-Zeitplan

Freitag, 3. Februar: 17 Uhr Startnummern-Auslosung; 19 Uhr Eröffnungsfeier; 20 Uhr Empfang der Nationenvertreter.

Samstag, 4. Februar: 8 Uhr Vorrunde Jugend U16; 9:30 Uhr Vorrunde Jugend U19; 11.45 Uhr Vorrunde Junioren U23; 14 Uhr Vorrunde Herren; 17 Uhr Finale U16; 17.45 Finale U19; 18.30 Uhr Siegerehrung U16 und U19; 19.15 Finale U23; 20 Uhr Finale Herren; 20.45 Uhr Siegerehrung U23 und Herren mit anschließender After-EMParty.

