Thomas Kosmehl kehrt an Spitze des SV Pölling zurück

Der bisherige Vorsitzende Thorsten Mühlbauer kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach vier Jahren hat Thorsten Mühlbauer den Vorsitz des SV Pölling aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger: Thomas Kosmehl, der bereits 16 Jahre lang an der Vereinsspitze stand, wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Doch gab es bei den Neuwahlen nicht nur Einstimmigkeit.

Der SV Pölling bedankte sich im Verlauf seiner Jahreshauptversammlung bei Mitgliedern, die dem Verein bis zu 60 Jahre lang die Treue halten. © Foto: NN



Schon die Wahl von Thomas Kosmehl war mit 42:16 Stimmen nicht unumstritten. Irritationen gab es bei der Abstimmung zum Posten des zweiten Vorsitzenden. Hier zog der bisherige Amtsinhaber Josef Kirsch seine Kandidatur wieder zurück. Der Posten bleibt vorerst unbesetzt.

Schriftführer bleibt Andreas Schuster, die Kassiere sind weiterhin Angelika und Willibald Blank. Die Jugendleitung liegt bei Daniel Ebert und Hubert Seger in bewährten Händen. Vereinsausschuss: Markus Brohasga, Martin Fessmann, Peter Ochsenkühn, Gerhard Wagner. Vergnügungsausschuss: Andreas Bögl, Michael Knipfer, Benjamin Fürst, Andreas Meier, Stefan Müller, Tim Stigler, Ann-Katrin Brede, Gabriel Wohletz. Ehrenamtsbeauftragter: Martin Fessmann. Kassenprüfer: Bernhard Blank und Erwin Brix.

Wie berichtet, wird Norbert Mursch die Fußballabteilung des SVP nicht mehr leiten. Zu seinem Nachfolger wurde Patrick Ochsenkühn einstimmig gewählt. Ebenso der zweite Abteilungsleiter Fabian Schneiderbauer. Die Abteilung "Historischer Schwertkampf" führt Christian Reil. Das Jugendorgateam besteht aus Yannik Schömetzler, Markus Ebert, Luis Münch, Benedikt Hoffmann, Charlie Watts, Tobias Reichert und Matthias Gammerl.

Zu Beginn gedachte die Mitgliederversammlung allen 2018 verstorbenen Mitgliedern, darunter Ehrenvorstand Willi Lechner. Es folgte der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden. "Es war ein sehr belebtes Jahr", sagte Thorsten Mühlbauer, mit 42 Sitzungen, Besprechungen und sonstigen Treffen. "Ebenso stellte ich zahlreiche Anträge bei der Stadt Neumarkt."

Die Spielfeldumrandung wurde renoviert, der Volleyballsand gewechselt, die Stadtmeisterschaft der Herren ausgerichtet – wobei das Interesse der Öffentlichkeit sehr gering gewesen sei. "Das Jugendmasters wurde wieder einmal souverän durchgeführt, wir hatten am Altstadtfest wieder unseren Stand, die Abteilung historischer Schwertkampf wurde gegründet, am Pöllinger Weihnachtsmarkt waren wir wieder vertreten, wir organisierten das Bockbierfest und die Weihnachtsfeier."

Neue Pächter gefunden

Alle Abteilungen nahmen am Festzug im Rahmen der 950-Jahr-Feier teil. Ebenso gelang es dem SV Pölling, mit Frau Evi Sachs eine Übungsleiterin für den Bereich Eltern-Kind Turnen zu gewinnen. Mühlbauer: "Kinderturnen und Zumba erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit."

Der Vorstand musste sich um einen Nachpächter für das Sportheim kümmern. "Mein Vize Beppo stand mir da mit Rat und Tat zur Seite. Wieder einmal konnten wir einen Pächter gewinnen." Sheila Dörfler und ihr Mann Jürgen übernehmen ab 1. März das Pöllinger Sportheim. Ihr letztes Lokal hatte das Ehepaar in Bregenz. "Sie bevorzugten dort die amerikanische Küche, jedoch nicht nur ausschließlich diese", sagte Mühlbauer.

Der SV Pölling hatte einen Sturmschaden an der Tribüne zu beklagen, das komplette Tribünendach wurde abgedeckt. "Doch auch hier legten unsere Jungs selbst Hand an und konnten den Schaden in kürzester Zeit beheben."

Auch wurde bereits mit der Kernsanierung des Untergeschosses begonnen: "Die Jungs arbeiten und schuften dort in Akkordzeit. Auch ein Riesendank an die Stadt Neumarkt, die uns bei diesen Maßnahmen unterstützt", erklärte Mühlbauer.

Im vergangenen Jahr wurde versucht, in das Sportheim einzubrechen; alle vier Türen wurden beschädigt. Doch sie hielten stand. Aus dem Rechenschaftsbericht der Kassiere Angelika und Willi Blank ging hervor, dass das Geschäftsjahr mit einem Plus abgeschlossen wurde. Die Kasse der privaten Fördergemeinschaft ist nahezu auf dem gleichen Stand wie im Vorjahr. Kassenprüfer Bernhard Blank bestätigte, dass die Kassen hervorragend geführt sind.

Großer Dank an Wagner

Nach den Bericht der Abteilungen Fußball, Gesamtjugend, Gymnastik, Yoga/Wirbelsäulengymnastik, Tennis und Historischer Schwertkampf wurde noch vor den Neuwahlen über einen Antrag von Thomas Kosmehl abgestimmt: Erst sollen die Abteilungsleiter und danach erst der Vorstand gewählt werden.

Der Hintergrund: Als potentieller Nachfolger von Thorsten Mühlbauer wollte Kosmehl sicher gehen, dass alle Ämter besetzt sind. Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.

Schließlich wurden noch verdiente Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Gerhard Wagner wurde für herausragende Leistungen für den Verein geehrt. Seit über 30 Jahren vertritt er als Schiedsrichter und nun auch als Schiedsrichtereinteiler den SV Pölling bei Wind und Wetter auf den Fußballplätzen im Bereich Oberpfalz und Mittelfranken. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als American-Football-Spieler agiert auch dort noch als Referee. Thorsten Mühlbauer überreichte ihm die SV-Pölling-Uhr.

Folgenden Vereinsjubilaren dankte mit Urkunden: für 25 Jahre: Alexander Brix, Annemarie Fischer, Caroline Ermer und Resi Härtl; für 30 Jahre: Anneliese Feihl, Christa Dotzer, Gertrud Reichert, Maria Frisch und Wilfried Wocelka; für 40 Jahre: Gerhard Hartmaier junior.

Geschlagene 50 Jahre im Verein sind Albert Münch, Hubert Gärtner und Herbert Huger – und gar schon 60 Jahre Alfons Deinhard und Rudolf Setzer.

nn/nd