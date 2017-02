Tiger Wutz lässt am Golfplatz Habsberg die Sau raus

PILSACH/HILZHOFEN - Eine unheimliche Begegnung der borstigen Art hatte Gisela Treiß am Samstag am Rande eines Golfplatzes bei Hilzhofen. Ein gewaltiger Keiler kreuzte ihren Weg. Das Wildschwein ließ sich aber auch nicht von ihren beiden Jagdhunden beeindrucken, sondern nutzte das schöne Wetter für ein Sonnenbad an Loch 14.

Der Schnappschuss von Gisela Treiß: Das Wildschwein trottet am Golfplatz durch den Halbschatten, dahinter die Wallfahrtskirche am Habsberg. © Foto: privat



Der Schwarzkittel war am frühen Nachmittag – gegen 13.30 Uhr war’s – zwar nicht auf Krawall gebürstet. Doch Gisela Treiß wurde es schon ein bisschen mulmig bei diesem überraschenden Kontakt mit der wilden Kreatur: "Da steht der riesige Keiler am Grün, höchstens 20 Meter von mir entfernt, und starrt mich an."

Zum Glück hatte die Hilzhofenerin ihre beiden Jagdhunde angeleint. Zu dritt spazierten sie am Samstag in Richtung Unterwiesenacker, vorbei am Golfplatz "am Habsberg". Auf Höhe von Loch 14 brach das Wildschwein aus dem Unterholz und lief auf den Golfplatz: "Das war ein echt dicker Brummer, ein Keiler."

Das Tier beäugte Gisela Treiß und ihre Hunde, witterte aber offenbar keine Gefahr. "Es ist dann über den Abschlag gelaufen und hat sich auf dem kleinen Weg daneben seelenruhig in die Sonne gelegt", erzählt sie weiter. Eine gute Gelegenheit für die Spaziergängerin, sich still zurück zu ziehen.

Auch schon Wolf gesehen

Doch vorher schoss Gisela Treiß noch schnell ein Foto von ihrer neuen Zufallsbekanntschaft. Noch mehr Zufall: Sie erwischte das Wildschwein genau vor der malerischen Kulisse des Habsbergs. Die Hilzhofenerin zieht "Wildlife" anscheinend an: "Erst im Januar, als noch Schnee lag, habe ich zusammen mit meinem Mann bei Pfeffertshofen einen Wolf gesehen." Damals hat sie allerdings nicht die Handy-Kamera gezückt.

