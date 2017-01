Tilman Lichdi singt im Evangelischen Zentrum

Der Tenor trägt am Donnerstag, 12. Januar, in dem Klostersaal die Winterreise von Franz Schubert vor - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Ein hochkarätiges Konzert mit dem Tenor Tilman Lichdi findet am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Klostersaal des Evangelischen Zentrums statt. Lichdi, der während seines Engagements am Nürnberger Opernhaus in Neumarkt gewohnt hat, wird die „Winterreise“ von Franz Schubert singen.

Der Tenor Tilman Lichdi hat sich als einer der bedeutendsten Bach- und Liedinterpreten etabliert. © Foto: privat



Als freischaffender Sänger hat Tilman Lichdi sich in den vergangenen Jahren als einer der bedeutendsten Bach- und Liedinterpreten etabliert und begeistert besonders als Evangelist in den Bachschen Oratorien und Passionen. Er konzertiert regelmäßig mit den großen Dirigenten Ton Koopman, Thomas Hengelbrock, Martin Haselböck, Peter Dijkstra, Frieder Bernius, Christoph Perick, Hartmut Haenchen, Kent Nagano, Christoph Poppen und Hans-Christoph Rademann.

24 Lieder mit Gitarre

Im neuen Klostersaal in Neumarkt erklingt die „Winterreise“ in der besonderen Bearbeitung für Tenor und Gitarre. Der Gitarrist Klaus Jaeckle gehört zu den großen Meistern seines Fachs. Er studierte mit Auszeichnung an der Hochschule Mozarteum in Salzburg bei Ekard Lind und Mathias Seidel und gewann mehrere Preise. Seit 1991 lebt er als freischaffender Solist und Kammermusiker in Nürnberg.

Eintrittskarten für den Liederabend mit Tilman Lichdi gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten sowie an der Abendkasse.

nn