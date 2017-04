Timo Schön fährt zur WM in Abu Dhabi

VELBURG - Timo Schön aus Velburg will Weltmeister werden - im Betonbau. Er vertritt die deutsche Bauwirtschaft bei der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2017, die im Oktober in Abu Dhabi stattfindet

Timo Schön beim intensiven Training im Ausbildungs- und Fortbildungszentrum Nördling. © Foto: privat



Der 21-Jährige hat in den vergangenen Tagen mit seinem Teamkollegen Medin Murati in Nördlingen sein erstes Traininglager absolviert. Der Velburger hat sich für die Teilnahme durch Berufswettbewerbe qualifiziert. 2015 wurde er Deutscher Meister in seinem Fach.

An WorldSkills reizt den aktiven Feuerwehrler besonders, dass er sich mit Kollegen aus anderen Ländern messen kann. "Es sind für mich neue Erfahrungen und Herausforderungen", sagt er.

Schön ist derzeit als Geselle bei seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb Rödl GmbH aus Nürnberg angestellt. Doch der junge Velburgr hat höherer Ziele. Teil drei und vier der Meisterausbildung als Betonbauer hat er bereits abgeschlossen, die anderen Teile folgen nach WorldSkills im Jahr 2018.

