Tipps zur Gebäudesanierung für Hausbesitzer und Handwerker

Städtisches Amt für Nachhaltigkeitsförderung bietet Info-Abende im Bürgerhaus an - vor 39 Minuten

NEUMARKT - In Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft und dem Treffpunkt Architektur Niederbayern/ Oberpfalz veranstaltet die Stadt Neumarkt vierteljährlich einen Sanierungstreff. Nun stehen die Termine für 2018 fest.

Gerhard Ulm von der Handwerkskammer (v.l.n.r.), Organisatorin Marion Burkhardt vom Amt für Nachhaltigkeitsförderung und Andreas Schmid vom Treffpunkt Architektur werben für die Veranstaltungsreihe. © Fritz Etzold



Häuslebauer, Immobilienbesitzer, Handwerker und Architekten erhalten bei den Veranstaltungen im Bürgerhaus die Möglichkeit, sich kostenlos über energieeffizientes Bauen und Sanieren zu informieren und auszutauschen.

Jeder Abend startet mit einem Impulsvortrag zu einem fachspezifischen Thema. Danach stehen immer ein Architekt sowie ein Vertreter der Kreishandwerkskammer für eine Fragerunde zur Verfügung.

Rechnet sich das?

Beim Sanierungstreff in diesem Quartal wird der Solarfachberater Oskar Wolf am Dienstag, 13. März, ab 18 Uhr über das Thema "Photovoltaik" sprechen. Es geht um die Nutzung für den Eigenbedarf sowie mögliche Batteriespeicher und für wen sich das Ganze am Ende wie rechnet.

Am Dienstag, 17. April, gibt es dann um 16 Uhr das WEG-Forum. Wohnungs- und Hauseigentümer erhalten dabei Informationen, wie eine Sanierung als Gemeinschaftsprojekt möglich ist. Beleuchtet werden rechtliche, organisatorische und technische Aspekte.

Da die Veranstaltung zusammen mit CARMEN, einer Straubinger Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe stattfindet, besteht auch die Möglichkeit Fortbildungszertifikate zu bekommen – interessant für Handwerker oder Architekten.

Bauen mit Holz

Die weiteren geplanten Vorträge finden am 25. September und 27. November statt. Beim ersten wird überprüft, wie effizient energetisch sanierte Gebäude wirklich sind, im zweiten geht es um das Bauen mit Holz.

Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. Um Anmeldung unter Tel. (0 91 81) 2 55-26 00 wird gebeten.

