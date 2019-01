Tirschenreuth: Orientierungslose 17-Jährige ließ Dealer auffliegen

TIRSCHENREUTH - Vor einer Woche wurde eine orientierungslose 17- Jährige in Tirschenreuth aufgegriffen. Sie gab an, Drogen von einem jungen Mann bekommen zu haben. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Kripo Weiden mit.

SYMBOLBILD Foto: Daniel Karmann



Am Donnerstagnachmittag, 24. Januar, hatte eine besorgte Anwohnerin in Tirschenreuth der Polizei gemeldet, dass sich vor ihrem Haus eine orientierungslose junge Frau befände.

Die Befragung durch die Polizei ergab, dass die Jugendliche angeblich von einem Bekannten Drogen bekommen habe.

Während die 17-Jährige zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, kümmerte sich die Polizei aus Tirschenreuth um den vermeintlichen Drogenabgeber. In einer Tirschenreuther Wohnung trafen sie den 21-jährigen Deutschen an.

Mehr als 700 Gramm Marihuana besessen

Zunächst konnte eine kleinere Menge an Cannabisprodukten sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde das Haus des Beschuldigten durchsucht. Hierbei konnte Marihuana mit einem Gesamtgewicht von mehr als 700 Gramm sichergestellt werden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und einen Tag später dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden Haftbefehl.

Dem 21-Jährigen wird unter anderem illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt und wartet nun, wie es weitergeht.

