Titelsegen für Neumarkter Bogenschützen

Nachwuchs waren auf Bezirksebene stark - vor 4 Stunden

NEUMARKT - Zum Jahresende hat sich insbesondere der Nachwuchs der Neumarkter Bogenschützen in sehr guter Form präsentiert und auf Bezirksebene Titel abgeräumt.

Zum Jahresende waren die Bogenschützen nochmals aktiv und bestritten ihre Bezirksmeisterschaften. © Foto: lor



In in Feucht waren die Bogenschützen vom SV Moosbach Ausrichter der Bezirksmeisterschaften. Bei den Schülern C holte der achtjährige Niclas Pomsel nach seinem ersten Gaumeistertitel nun bereits den Titel als Bezirksmeister.

In der Schülerklasse B war das Neumarkter Talent Diana Kohler nicht zu schlagen – auch für sie war es der erste Titel auf Bezirksebene.

In der Schülerklasse A hatten die Neumarkter gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Pia Volkert konnte Platz zwei erringen, Viven-Celine beendete die Meisterschaft auf Rang fünf. Den gleichen Platz gab es für Max Meyerhöfer bei den Schülern A. In der Jugendklasse wurde Erik Kohler mit 545 Ringen Zweiter und Jordan Jungk platzierte sich im Mittelfeld.

Die Junioren – hier dominierten die Neumarkter ganz klar: Sowohl Nathalie Kruse wie auch Alexander Nißlbeck konnten souverän den Bezirksmeistertitel erringen. Lars Haubner landete auf Platz drei.

Dame Tanja Pietz-Mraz musste mit Rang sechs zufrieden sein, ohne Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. In der Altersklasse gingen zwei Neumarkter an die Schießlinie. Stefan Resnik schloss mit einem Mittelfeldplatz ab, einzig Norbert Franz konnte einen weiteren Bezirksmeister zu seiner Titelsammlung hinzufügen.

Senior Karl Holland wurde Vizemeister. Horst Obst landete mit dem Blankbogen im Mittelfeldplatz.

Die Bundesliga-Schützen Oliver Obst und Wolfram Illner waren bei den Berlin Open am Start: Oliver Obst fand sich am Ende auf Rang 63, Wolfram Illner auf Platz 112.

lor