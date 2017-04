Tobias Emmerling bestaunt Kirschblütenfest in Japan

Dicht an dicht feiern die Menschen in den Parks das Kirschblütenfest — Weiß-rosa Blüten säumen Straßen - vor 8 Minuten

TOKIO - Japan ist sein Sehnsuchtsort. Schon als Kind war der Neumarkter Tobias Emmerling fasziniert von dem Land. Nun lebt der 20-Jährige in Tokio mit einem Working-Holiday-Visum. In den Neumarkter Nachrichten schildert er seine Eindrücke vom Alltag in Nippon.

Nachdem meine vergangenen fünf Monate hier in Japan eher von niedrigen Temperaturen geprägt waren, wird es nun schon langsam wärmer. Und das bedeutet hier etwas ganz besonderes, denn der Frühlingsanfang wird in Japan gebührend gefeiert. Ende März bis Anfang April findet in Japan wohl das bedeutendste Fest des Jahres statt: Sakura, oder zu deutsch die Kirschblüte.

Weltweit ist sie bekannt und es strömen Tausende von Touristen ins Land, es wird deshalb sogar empfohlen, seine Reise bis zu einem Jahr im Voraus zu planen, da es sonst während dieser Zeit schwierig werden könnte, eine passende Unterkunft zu finden. Im Land selbst bereitet man sich teilweise Monate vorher bereits auf das Fest vor: Läden werden mit künstlichen Sakura-Zweigen geschmückt und es gibt eine regelmäßige Sakura-Vorhersage, damit man genau planen kann, wann in welchem Teil des Landes die Bäume zu blühen anfangen.

Das traditionelle Fest nennt man "Hanami", was auf Deutsch soviel wie "Blüten betrachten" bedeutet. Man trifft sich mit Freunden in Parks, setzt sich unter die Kirschbäume und isst und trinkt, während man die Schönheit der Kirschblüte betrachtet.

Beinahe in jedem Park, und mag in diesem auch nur ein kleines Stückchen Rasen neben einem Sakura-Baum sein, lassen sich zu dieser Zeit Menschen beim Feiern beobachten.

Doch ist das Sakura-Fest wirklich so idyllisch, wie man es hierzulande aus dem Fernsehen und anderen Medien kennt, oder trügt auch hier nur der Schein?

Nudeln in Spezial-Edition

Wenn die Kirschblüte den tristen Winter vertreibt, sind alle Japaner völlig aus dem Häuschen – und der Neumarkter Tobias Emmerling ist mittendrin.Emmerling © F.:



Zum einen wäre hier natürlich die Kommerzialisierung, die einen durchaus an Weihnachten im Westen erinnert: Bereits im Februar sind die ersten Läden für das Kirschblütenfest dekoriert und es gibt viele Artikel in einer extra "Sakura-Edition", beispielsweise Joghurt oder Nudeln mit Sakura-Geschmack; alle möglichen Artikel sind rosa verpackt und mit Kirschblüten geschmückt.

Was genau der Unterschied zu der normalen Version ist, lässt sich auch auf den zweiten Blick nicht immer sagen und ich vermute langsam, dass es auch gar keinen Unterschied gibt, aber so lassen sich Artikel eben besser verkaufen. Zum Anderen sind gerade die bekannten Parks zu dieser Zeit sowohl von Einheimischen, als auch von Touristen geradezu überrannt.

So kann man beispielsweise im Ueno-Park kaum mehr den Boden sehen, da alles von Picknick-Planen bedeckt ist und man sitzt eng zusammengedrängt beieinander, während die Touristen an einem vorbeiströmen. Mit der Vorstellung des idyllischen und harmonischen Hanami-Festes hat das nicht mehr viel zu tun.

Trotzdem mutet die Kirschblüte natürlich wunderschön an. Egal ob in den Hauptzentren der Stadt oder in den etwas ruhigeren Gegenden außerhalb, überall säumen die weiß-rosa Blüten die Straßen und Parks und für eine kurze Zeit scheint das ganze Land wie verändert. Es ist wirklich faszinierend, wie eine Baumsorte während ihrer Blüte eine ganze Nation in Feierlaune versetzt.