NEUMARKT - Wie fühlt man sich beim Rollstuhlbasketball oder im Altersanzug oder bei der Verständigung in Gebärdensprache? Das konnten die Schüler, Lehrer und Eltern des Ostendorfer Gymnasiums gestern beim „Toleranztag“ testen.

Sie trotzten der Hitze und drehten Runde um Runde: Beim Toleranztag am Ostendorfer liefen die Schüler für den guten Zweck - die Sponsorengelder gehen an Hilfsprojekte in Äthiopien. © Günter Distler



„Im Herzen sind wir alle Mensch“ — mit diesem lauten Ruf aus den Kehlen der Schüler begann gestern Nachmittag der Toleranztag, der von zwei neunten Klassen im sozialwissenschaftlichen Zweig des Ostendorfer Gymnasiums (OG) organisiert wurde und ein Zeichen für Minderheiten und Flüchtlinge setzen wollte.

Trotz großer Hitze starteten 42 Kinder und Jugendliche zum Spendenlauf gegen den Hunger und drehten — teilweise zum Glück im Schatten — Runde um Runde durch den Schulhof. Zehn Runden schaffte fast jeder, der Ausdauerndste, Floran Groth aus der fünften Klasse, spulte sage und schreibe 50 Runden ab. Jede gelaufene Runde wurde von Lehrern und Angehörigen mit 10 Cent bis zu 10 Euro gesponsert. Das Geld kommt Hilfsprojekten in Äthiopien zugute.

Wer es schön schattig und kühl, aber trotzdem sportlich wollte, der spielte in der Turnhalle Rollstuhlbasketball. Uli Nüßlein, Sportlehrer an der Berufsschule für Körperbehinderte in Rummelsberg, hatte die Spezialrollstühle mitgebracht und erklärte vorab die Regeln. Im Prinzip sind die wie beim normalen Basketball, nur dass die Beine nicht zum Einsatz kommen dürfen. „Das ist die einzige Sportart, bei der man mit Behinderten auf Augenhöhe Sport treiben kann und der Behinderte sogar im Vorteil ist“, sagte Nüßlein. Trotzdem gelang es einigen Schülern rasch, den Korb zu treffen.

Was heißt Mama in Gebärdensprache? Wie sich Gehörlose unterhalten, erfuhren die Teilnehmer eines kurzen Kurses. © Günter Distler



Auch als alter Mensch muss man mit Einschränkungen leben. Wie sich das anfühlt, testete Helena Fill und ließ sich von ihren Mitschülerinnen einen Altersanzug anlegen — Gewichte am Oberkörper, an Armen und Beinen, eine Skibrille über den Augen und einen Kopfhörer auf den Ohren. So bepackt musste sie einen Sehtest absolvieren, Reiskörner von einer Schüssel in eine Flasche umfüllen, Treppen steigen, einen Schlüssel aufheben, Bälle fangen und Kleingeld aus einem Geldbeutel picken. Gar nicht so einfach. „Ich fühle mich alt, das ist sehr anstrengend“, war Helenas Erfahrung.

Im Klassenzimmer nebenan führte Lea Hanßen alle Interessierten in die Geheimnisse der Gebärdensprache ein. Faust mit geradem Daumen ist ein A, Zeigefinger nach vorne steht für G, zu unterscheiden vom D, bei dem der Zeigefinger nach oben zeigt. Beim R weisen gekreuzter Zeige- und Mittelfinger nach oben, das H sieht aus wie die Pistole: Zeige- und Mittelfinger nach vorne. Alle durften mitmachen und „Hallo“, „Mama“, „Papa“ und „Wie alt bist du?“ gebärden.

Zuvor hatte Lea, deren Eltern gehörlos sind, ein paar grundlegende Infos gegeben: Das Wort „taubstumm“ sei veraltet. „Gehörlose können reden“, verdeutlichte Lea. Wer mit ihnen kommuniziert, sollte sie anschauen, langsam sprechen, auch Gestik und Mimik sind wichtig. Die Gebärdensprache ist erst seit 2002 anerkannt. Dolmetscher müssen Gehörlose meist aus eigener Tasche bezahlen. Im Alltag gibt es viele Hindernisse: „Radio geht gar nicht und im Kino gibt es keine Untertitel“, erklärte Lea. Hilfsmittel wie Hör- oder Blitzgeräte erleichtern das Leben von Gehörlosen.

Am Abend gab es dann noch Live-Musik, interessante Vorträge, Kurzfilme, einen Gebärdentanz und Poetry Slam. Und alle waren auch beim vierten Toleranztag des Ostendorfer Gymnasiums mit großem Ernst, Spaß und Interesse bei der Sache.

