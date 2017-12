Auch am Samstag Abend war auf dem Neumarkter Weihnachtsmarkt wieder mächtig was los: Bei knackiger Kälte schmecken Gkühwein oder Punsch doppelt gut.

Seit zehn Jahren gibt es die Suchthilfe in Neumarkt. Zum Geburtstag stieß man selbstverständlich nicht mit Sekt oder einem anderen alkoholischen Getränk an. Stattdessen flogen in den blauen Himmel über der Seelstraße bunte Ballons, an denen die Wünsche Suchtkranker hingen.