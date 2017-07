Tom Fischer erlebt eine Sternstunde im Saarland

ASV-Gewichtheber gewinnt Bronze bei deutscher Jugendmeisterschaft — Damian Hörner stößt 100 Kilo - vor 11 Stunden

NEUMARKT - Großer Erfolg für die Neumarkter Gewichtheber: Tom Fischer hat bei den deutschen Meisterschaften im Gewichtheben der Jugend im saarländischen Hostenbach die Bronzemedaille gewonnen.

Tom Fischer brachte im Zweikampf erstmals 152 Kilo in die Wertung und sicherte sich damit Platz drei bei den deutschen Jugendmeisterschaften. © Foto: Bechtold



Tom Fischer brachte im Zweikampf erstmals 152 Kilo in die Wertung und sicherte sich damit Platz drei bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Foto: Foto: Bechtold



Nur eine Woche nach den DM im Mehrkampf der Schüler in Frankfurt (Oder) hatten die ASV-Jugendlichen wieder ein weiten Anreiseweg. Qualifiziert hatten sich unter den rund 80 Teilnehmern im Alter von 16 bis 17 Jahren Tom Fischer (Klasse bis 56 kg) sowie Fabian Thumshirn und Damian Hörner (beide bis 69 kg). Teamchef war Trainer Markus Bauer, der von Reinhard Hörner unterstützt wurde.

Nach dem großen Erfolg bei den Schülern eine Woche zuvor ging auch die Medaillenhoffnung in dieser Altersklasse in Erfüllung.

Tom Fischer startete in der Klasse bis 56 kg mit einem Körpergewicht von nur 54,3 kg. Für seinen Anfangsversuch wurden 64 kg verlangt, nur ein kg unter seiner Bestleistung. Dieser Versuch ging zuerst einmal daneben – ungültig. Einwandfrei klappte dann die Wiederholung und die Steigerung auf eine neue persönliche Bestleistung von 68 kg.

Damit lag Tom auf Rang drei, uneinholbar vor Jan Schliewka aus Samswegen, der bereits zwölf Kilo hinter ihm lag. Beim Stoßen stieg Fischer sehr hoch mit 84 kg ein und bewältigte die Last. Die Steigerung auf 88 kg war aber an diesem Tag zu viel. Im Zweikampf erkämpfte sich Tom 152 kg. Das bedeutete persönliche Bestleistung und den umjubelten Platz drei.

Um 13 Uhr fiel dann der Startschuss für Damian Hörner und Fabian Thumshirn. Beide begannen das Reißen mit 70 kg, Damian sollte der Erste sein. Durch Schwierigkeiten an der Lautsprecheranlage – man konnte im Aufwärmeraum nichts hören – überschritt er die Zeit, damit war der Versuch ungültig. Fabian kam an dasselbe Gewicht und scheiterte ebenfalls. Auch der zweite Versuch klappte bei beiden nicht. Dafür der dritte: Ganz großes Aufatmen bei den Sportlern und ihrem Trainer. Das Stoßen begann Thumshirn mit 87 kg erfolgreich, er bewältigte dann auch 90 kg.

Hörner stieg bei 90 kg ein, steigerte Damian Hörner mutig auf 95 kg und stellte damit seine Bestleistung ein. Damit aber noch nicht genug: Erstmalig wollte er 100 kg über dem Kopf haben, was ihm im dritten und letzten Versuch in seiner "Schokoladendisziplin" dann auch gelang.

Bester bayerischer Verein

Erstmalig in seiner noch jungen Gewichtheberlaufbahn kam Damian Hörner auf ein Zweikampfresultat von 170 kg, das für ihn am Ende den 7. Platz bedeutete. Fabian Thumshirn wurde mit 160 kg Zwölfter. Somit waren die ASV-Gewichtheber in diesem Jahr so erfolgreich wie nie.

Einen Medaillensatz – Gold und Silber bei den Schülern, Bronze bei der Jugend – sind ein beredtes Zeugnis für die hervorragende Jugendarbeit im Verein. Denn wie am vergangenen Wochenende bei den Schülern hieß auch diesmal der erfolgreichste bayerische Verein: der ASV Neumarkt.

abe