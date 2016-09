Tonnenweise Schweinespeck blockiert die A3

NEUMARKT - Auf der A3 bei Oberölsbach ist am Mittwochvormittag ein schwerer Lkw-Unfall passiert. Die Autobahn war bis zum Mittwochabend in Richtung Regensburg komplett gesperrt.

Die A3 in Fahrtrichtung Regensburg war am Vormittag komplett gesperrt. Foto: Wolfgang Fellner



Nach Informationen der Parsberger Autobahnpolizei ist ein Lastwagen mit ungarischer Zulassung zwischen Oberölsbach und Neumarkt im Stau vor der Autobahnbaustelle auf einen Lkw geprallt, der am Stauende stand. Der 25-jährige Lenker des Sattelaufliegers lenkte sein Vehikel in letzter Sekunde nach links, so dass das schwere Fahrzeug schräg versetzt auf den Vordermann prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die komplette Zugmaschine regelrecht vom Rest des Fahrzeugs abgerissen und etwa 50 Meter weit geschleudert. Wie durch ein Wunder überstand der Brummi-Fahrer die Kollision mit mittelschweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber trat den Heimflug ohne Patienten an Bord an. Der 25-Jährige wurde ins Neumarkter Klinikum gebracht.

Als Folge des Aufpralls machte sich die Ladung des Transporters - 14 Tonnen tiefgefrorener Schweinespeck - selbstständig und rutschte auf die Fahrbahn. Die A3 in Fahrtrichtung Regensburg war am Vormittag komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden wurde an der Anschlussstelle Oberölsbach ausgeleitet. Kilometerlange Staus bildeten sich.

Die Bergung zog sich den gesamten Mittwoch hin. Gegen 17.30 Uhr wird die Sperre wieder aufgehoben.

Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

