"Top Dogs" bringen Neumarkter Absolventen ins Schwitzen

An der Maximilian-Kolbe-Fach- und Berufsoberschule haben die Abschlussprüfungen begonnen - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Für insgesamt 438 Schülerinnen und Schüler der Maximilian-Kolbe-Fach- und Berufsoberschule (Berufliche Oberschule) hat mit dem Fach Deutsch der viertägige Prüfungsmarathon begonnen.

An der FOS/BOS ist der viertägige Prüfungsmarathon mit dem Fach Deutsch gestartet. © Foto: Franz-Xaver Meyer



353 Jugendliche streben die Fachhochschulreife an, 85 die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife. Anhand von Zeitungskommentaren oder literarischen Texten mussten die Jugendlichen mehrere Aufgaben dazu bearbeiten.

Bei einem Essay von Angelika Slavik aus der Süddeutschen Zeitung ging es um die Verschmelzung von Berufs- und Privatleben in der modernen Arbeitswelt. Bei den literarischen Texten wählte das Kultusministerium einen Auszug aus dem Roman "Fast genial" von Benedict Wells und einen Auszug aus dem Drama "Top Dogs" von Urs Widmer aus.

Die Schüler der 12. Klassen hatten dafür vier Stunden zur Verfügung, ihre Kollegen aus den 13. Klassen eine Stunde mehr für einen Kommentar, einen Gedichtvergleich sowie literarische Texte von Theodor Fontane und Arthur Schnitzler.

Die Prüfungen werden heute mit dem Fach Englisch fortgesetzt. Am Mittwoch wird eine Pause eingelegt. Es folgt am Donnerstag Mathematik und am Freitag das Profilfach der jeweiligen Ausbildungsrichtung.

Die Zeugnisse werden schließlich am 6. Juli in der Großen Jurahalle verliehen.

fxm