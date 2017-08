Töpfern, während Mama arbeitet

NEUMARKT - Die Aktion Mensch hat es ermöglicht: Zwei Wochen lang (bis 2. September) bieten die Offenen Hilfen Neumarkt Nord der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen eine heilpädagogische Betreuung für Kinder mit (und ohne) Behinderung an.

Gerade einmal zwei Kinder müssen sich eine Betreuerin teilen.



Während es anderswo hoch her geht, Kinder toben oder lautstark austauschen, geht es im Gebäude der Regens-Wagner-Stiftung in Neumarkt ruhiger zu. Dank eines Zuschusses in Höhe von 5000 Euro von der Aktion Mensch, kommen dort zwei Kinder auf einen Betreuer. Sie können sich dementsprechend voll auf sich konzentrieren.

"Denn viele Eindrücke, viele Kinder, viele Reize, das überfordert manch ein Kind", berichtet Stefanie Knipfer, Koordinatorin für Freizeitangebote bei Regens Wagner Nord.

In der Gruppe spielen, singen oder wie hier töpfern, finden die Kinder spitze. © Fotos: Andre De Geare



Acht Kinder waren diese Woche bei der Ferienbetreuung angemeldet – nicht alle haben eine Behinderung, leben vielmehr den integrativen Gedanken beim Spielen, Musik machen oder wie gestern beim Töpfern.

Freundlich aussehende Monster, sogenannte "Olchis", sind entstanden, dazu Handabdrücke auf verzierten Tonfliesen und kleine Kacheln mit bunten Glassteinchen für ein Mosaik, das in der Einrichtung Platz finden soll.

Den Kindern gefällt‘s, stolz zeigen sie wie Theresa (5) ihre Werke: Lilafarbene Glassteinchen dominieren ihre Kachel: "Die Farbe mag ich", sagt sie schüchtern und widmet sich dann wieder ihrem Kunstwerk. Fabian (7) hat unterdessen einen Olchi geformt und bemalt – wenn er doch nur schon gebrannt wäre. . . So steht er mit matten Farben zwischen mehreren anderen und bekommt von Fabian die Schnauze gestreichelt.

Auszeiten sind erlaubt

"Der kommt daheim aufs Fensterbrett", verrät er, während Kathrin (10) an einem Sonnenplatz abseits der Gruppe eine Auszeit nimmt. Sich mal aus der Situation ziehen und die anderen machen lassen, das ist das Teil des Konzepts der Ferienbetreuung von Regens Wagner – jedes Kind nach seinen Interessen und Fähigkeiten.

Doch dann mag auch die Zehnjährige zeigen, was sie trotz Handicap geschaffen hat: Eine Fliese mit ihrem Handabdruck, verziert mit ausgestanzten Herzchen. "Für meine Mama", berichtet sie stolz.

Denn während die Kinder gut aufgehoben sind, müssen die Eltern arbeiten oder mal etwas erledigen. Stefanie Knipfer: "Kurzzeit- oder Tagespflege wird für Senioren mittlerweile ja häufig angeboten. Für Kinder mit Behinderung aber ist das total schwierig, obwohl auch sie Anspruch darauf haben."

Dementsprechend positiv seien die Rückmeldungen auf die neue Ferienbetreuung der Offenen Hilfen gewesen. "Wir mussten einigen Eltern sogar absagen. Und wir würden das Angebot gerne fortsetzen, doch wir sind voll und ganz auf die Aktion Mensch angewiesen: Wir hoffen, dass sie unseren erneuten Antrag bewilligt. Denn sonst müssten die Eltern die kompletten Betreuungskosten selbst tragen."

