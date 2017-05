Totenkopf in Amberg wieder aufgetaucht

AMBERG - Ein altertümlicher Totenschädel ist in Amberg wieder aufgetaucht.

In der Nacht von Dienstag, 16.Mai, auf Mittwoch, 17. Mai, entwendeten bislang unbekannte Diebe von einer Ausgrabungsstätte in der Bahnhofsstraße in Amberg Knochenteile und einen Schädel. Zwischenzeitlich konnte der Schädel wieder aufgefunden werden.



Im Schutz der Dunkelheit hatten die Täter von der Ausgrabungsstätte im Zentrum von Amberg verschiedene Knochenfragmente und einen skelettierten Schädel gestohlen. Nach einem anonymen Hinweis konnte der Schädel im Bereich der Amberger Steingutstraße wieder aufgefunden und sichergestellt werden.

Die anonyme Mitteilung ist nun auch Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die unter anderem wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe durchgeführt werden.

