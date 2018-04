Toter Winkel: Neumarkter Radler von Lkw mitgeschleift

NEUMARKT - Noch Glück hatte ein radelnder Rentner, der an der Kreuzung vor dem Unteren Tor in Neumarkt in den Toten Winkel eines Lastwagens geriet, von diesem erfasst und auch noch einige Meter mitgeschleift wurde.

Im Toten Winkel: Der Lastwagenfahrer hatte den in der gleichen Richtung fahrenden Radler beim Rechstabbiegen glatt übersehen. © Friso Gentsch (dpa)



Am Donnerstag gegen 12 Uhr befuhren ein 62-jähriger Lkw-Fahrer und ein 76-jähriger Fahrradfahrer die Nürnberger Straße stadteinwärts. Der Radler benutzte dabei den gekennzeichneten Radweg. Als der Lastwagen nach rechts auf den Kurt-Romstöck-Ring einbiegen wollte, übersah der Fahrer den in die gleiche Richtung fahrenden 76-Jährigen und schleifte diesen noch mehrere Meter mit.

Erst durch eine wild gestikulierende Zeugin wurde der Lastwagenfahrer darauf aufmerksam und hielt an. Der Rentner wurde mit Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum gebracht.

Da der polnische Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Schaden am Lastwagen beläuft sich auf etwa 500 Euro und der am Fahrrad auf rund 400 Euro.

