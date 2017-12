Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Antikmarkt in der Villa Hanauer in Neumarkt: Mindestens so sehenswert wie die Kunstwerke ist die prächtige Innenausstattung des Familienwohnsitzes.