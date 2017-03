Tourismus-Boom: In Neumarkt bleibt kein Bett kalt

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt hat im vergangenen Jahr ihre Tourismusbilanz fast dramatisch verbessert: Die Gastronomie registrierte über 10.000 Gästeankünfte und über 20.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr.

Auch das Berghotel Sammüller investiert kräftig in die Bettenkapazitäten. Vertreter der Stadt inspizierten nach der Vorstellung der Tourismusbilanz die neuen Zimmer. © Foto: Wolf-Dietrich Nahr



Oberbürgermeister Thomas Thumann führte diesen Trend bei der Vorstellung der Zahlen im Berghotel Sammüller unter anderem auf die Eröffnung von zwei neuen Vier-Sterne-Häusern zurück, des Park Inn by Radisson im Neuen Markt und des Almrefugio in Höhenberg. Die Hoteliers begrüßten im vergangenen Jahr 58 694 Gäste (2015: 47 970), welche 112 576 Übernachtungen gebucht hatten. 2015 betteten Gäste 91 709 Mal ihr müdes Haupt in Neumarkter Beherbergungsbetrieben.

Der OB zeigte sich sehr zufrieden darüber, wie erfolgreich in den vergangenen Jahren "touristische Pakete" geschnürt worden seien. Das Bemühen um die weichen Standortfaktoren, die Verbesserung des kulturellen und des Freizeitangebotes trage nun unübersehbar Früchte. Thomas Thumann: "Jetzt wird die Ernte für die jahrelangen Anstrengungen eingefahren." Neumarkt sei zwar weiterhin "kein Mekka des Tourismus", aber die Stadt werde als Tourismusort immerhin beachtet, erklärte der Rathauschef.

Sammüller investiert

Die Tourismus-Kommune hat im vergangenen Jahr ihre Bettenkapazitäten von 649 auf 834 ausgebaut. Auch in diesem Jahr wird es Pluszahlen geben. Das Berghotel Sammüller investiert im Moment rund vier Millionen Euro in 23 neue Zimmer, 20 neue Doppelzimmer und drei Einzelzimmer. Der Beherbergungsbetrieb gewinnt diese zusätzlichen Kapazitäten durch den Totalumbau eines früheren Funktionsgebäudes, in dem Stallungen und ein Getreidelager untergebracht waren.

Die Sammüller-Erweiterung umfasst auch einen neuen Tagungsraum, eine neue Blockheizkraftwerk-Zentrale, Warenanlieferung und Wäscherei. Ein Teil des neuen Bettenkomplexes ist bereits eröffnet, teils sind die Handwerker noch voll am Werk. Im April soll die Sammüller-Dependance eingeweiht werden. OB Thumann sieht in dem Projekt eine "tolle Ergänzung" der Neumarkter Hotellandschaft. Er würdigte das "betriebswirtschaftliche Wagnis einer großen Investition".

Neumarkts Tourismusreferent Werner Thumann berichtete von einer regelrechten "Aufbruchstimmung" in der Gastronomie. "Es geht ein Ruck durch die Stadt." Die wirtschaftliche Stärke bringe einen ansehnlichen Geschäftstourismus hervor, der auf das bemerkenswerte Niveau der Hotels und Gasthäuser in Neumarkt aufmerksam werde. Das Reiseziel könne unter anderem durch eine ursprüngliche und unverbrauchte Natur und "glaubwürdige regionale Qualitätsprodukte auf dem Teller" Punkte sammeln, sagte Werner Thumann.

Wege der Gelassenheit

Sammüller-Berater Johann Beck berichtete von einem Marketing-Konzept, mit dem Geschäftskunden dazu animiert werden sollten, an ihre Firmentermine zwei- bis dreitägige Freizeiturlaube mit viel Ruhe und Meditation anzuschließen. In dieses Konzept soll auch der von der AOK geförderte "Gelassenheitsweg" im LGS-Park und zwischen Wolfstein und Mariahilfberg integriert werden. Die beiden Trassen mit Meditationsstationen sollen Ende Juli eröffnet werden.

Tourismus-Amtschef Rainer Seitz machte deutlich, welches wirtschaftliche Potenzial in dem Boom steckt. Tagesgäste lassen durchschnittlich 30 bis 35 Euro im Neumarkter Einzelhandel und in der Gastronomie. Bei Übernachtungsgästen werde mindestens der doppelte Betrag erreicht. Vom geplanten "Erlebnisbad" in Neumarkt verspricht sich Seitz einen weiteren Schub für den Tourismus.

Wolf-Dietrich Nahr