Traditionsgemäß eine Ehrenwache am Volkstrauertag gehalten

Wappersdorfer Soldaten- und Kriegerkameradschaft bestätigt Vorstand — Langjährige Mitglieder geehrt – Zwei Teams beim Orientierungsmarsch - vor 1 Stunde

Die SKK Wappersdorf zeichnet auf ihrer Jahresversammlung Mitglieder aus, die der Kammeradschaft seit Jahrzehnten in Treue fest verbunden sind. © Foto: Anton Karg



Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft (SKK) Wappersdorf hat den Vorstand um Markus Heim in seinem Amt bestätigt.

Heim bleibt Vorsitzender des 122 Mitglieder starken Vereins, von denen 35 an der Versammlung teilnahmen. Marcus Zapf bleibt sein Stellvertreter. Kassier ist auch künftig Richard Bögerl. Thomas Kleinöder hat als zweiter Schriftführer aufgehört, für ihn kümmert sich Jürgen Zapf um das Schriftwesen. Für Roland Meixner, der nicht mehr kandidierte, fungiert künftig Andreas Vogel als Beisitzer im erweiterten Vorstand.

Bei den Ehrungen waren die wenigsten der Jubilare anwesend. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden beziehungsweise sollten geehrt werden Johann Stiegler und Johann Kirsch, für 50 Jahre Michael Semmler und Josef Behringer.

40 Jahre gehören der SKK an: Hans Plößl, Fritz Geisler, Heinrich Gottschalk, Richard Distler, Martin Feihl, Adolf Schlupf, Josef Stiegler, Robert Großhauser, Willi Lieb und Franz Dischner. Vor 25 Jahren sind folgende Männer in die SKK eingetreten: Klaus Geisler, Franz Kerl, Karl Tauber, Reinhard Heim, Johann Kirsch, Michael Götz, Erwin Sossau, Josef Schmalz, Willibald Häberl, Ferdinand Lengenfelder , Wolfgang Fehm, Johann und Josef Händl.

Bürgermeister Martin Hundsdorfer nannte die SKK Wappersdorf eine aktive Truppe, lobte den Gemeinschaftsgeist und dankte für die Teilnahme an den gemeindlichen Veranstaltungen. Auch Pfarrer Andreas Endriß sprach seine Anerkennung aus über den Zusammenhalt der Mitglieder des Vereins und die gesellschaftliche Note, die die Kameraden in das Ortsleben einbringen.

Vorsitzender Heim erinnerte unter anderem an die Teilnahme der SKK an der Kriegsgräbersammlung Ende Oktober bis Mitte November mit dem Ergebnis von 515 Euro. Am 17. November folgte dann mit dem Volkstrauertag der Höhepunkt des Vereinsjahres, wie üblich mit einer Ehrenwache und mit Hilfe der musikalischen Umrahmung durch den Posaunenchor.

Einige Programmpunkte für 2019: Am Sonntag, 13. Januar, um 14 Uhr nimmt die SKK am Neujahrsempfang der Gemeinde Mühlhausen teil. Der Ball der Vereine findet heuer am Montag, 18. Februar, auf dem Programm. Am Samstag, 27. April, findet in Berching ein Kleinkaliberschießen statt. In seinem Tätigkeitsbericht sagte Reservistenbetreuer Thomas Gottschalk, dass aktuell 21 Kameraden eingekleidet sind. Einmal nahmen die Reservisten am Schießen in Gailoh/Amberg teil und an zwei Orientierungsmärschen stellten die Wappersdorfer Mannschaften.

ANTON KARG