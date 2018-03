Tragischer Unfall mit Radlerin in Parsberg

PARSBERG - Tragischer Unfall mit einer Radlerin in Parsberg: EinAutofahrer nimmt der dunkel gekleideten Frau, die ohne Licht in der Dämmerung unterwegs war, die Vorfahrt, kann aber noch abbremsen. Die Frau fährt gegen das stehende Auto und verletzt sich leicht.

Am Freitag gegen 18.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw auf der Hohenfelser Straße stadteinwärts. Am nördlichen Stadtrand wollte er nach rechts zu den dort befindlichen Geschäften abbiegen.

Gleichzeitig fuhr eine 27-jährige Radfahrerin auf dem dortigen Radweg stadtauswärts. Da die Frau trotz einsetzender Dämmerung das Licht nicht eingeschaltet hatte und dunkel gekleidet war, war sie für den Autofahrer nur spät zu erkennen. Dieser konnte reaktionsschnell den Abbiegevorgang noch bis zum Stillstand abbremsen. Die querende Radfahrerin kollidierte trotzdem noch mit dem PKW.

Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

