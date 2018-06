Transporter rammt Restaurant-Mauer

NEUMARKT - Ein Verletzter und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend in der Dreichlinger Straße,

Ein Transporter rammte die Mauer eines italienischen Restaurants in Neumarkt. © Jürgen Mansching



Am frühen Donnerstagabend krachte es heftig in der Dreichlinger Straße in Neumarkt: Eine 39-jährige Skodafahrerin war auf der Siemenstraße stadteinwärts unterwegs und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der Dreichlingerstraße stadteinwärts fahrenden Kleintransporters, gelenkt von einem 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, dabei wurde die Fahrerin des Skoda leicht verletzt, dem Fahrer des Kleintransporters passierte nicht.

Durch den Anstoß wurde der Kleintransporter gegen dieGartenmauer eines italienischen Restaurants aus Kalkstein geschleudert, die auf zehn Metern Länge eingedrückt wurde, Sachschaden: rund 5.000 Euro. Anschließend wurde der Kleintransporter gegen einen Lichtmast (Sachschaden: ca. 2.000,-- Euro) und einen Kabelverteiler geschleudert (Sachschaden: ca. 1.000,-- Euro). Sachschaden an den Fahrzeugen: ca. 25.000,-- Euro. Gesamtschaden: ca. 33.000,-- Euro.

