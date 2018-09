Trautmannshofen: Zur Kirchweih ein Gewinnspiel

Kirwajugend lädt zu tollen Tagen - Längste Schnapsbar der Marktgemeinde für Besucher - vor 9 Minuten

LAUTERHOFEN/ TRAUTMANNSHOFEN - Die Kirwajugend Trautmannshofen lädt von Samstag bis Montag, 15. bis 17. September, zur Kirchweih im beheizbaren Zelt auf der Wiese „Am Engelloh“. Neben der längsten Schnapsbar in der Marktgemeinde gibt es eine Cocktailbar und einen Weizenstand.

Die Kirwajugend Trautmannshofen. © Jutta Riedel



Das Zelt ist an allen drei Tagen jeweils ab 20 Uhr geöffnet, gefeiert wird bis in die Nacht. DJ Risotto sorgt für den passenden Beat. Anlässlich des zehnjährige Bestehens der Kirwajugend, gibt es außerdem ein Gewinnspiel:

Auf der Facebook-Seite „Kirwa Trautmannshofen“ gibt es einen Spendenaufruf für die DKMS. Jeder, der unter diesem Beitrag den „Gefällt mir“-Knopf drückt und in den Kommentaren einen Freund markiert, nimmt an der Verlosung für drei geheimnisvolle „Kirwa-Spezial-Pakete“ teil. Der Eintritt zur Kirwa ist an allen Tagen frei.

nn