Trockenzeit für Neumarkter Schwimmer

Damit das Ganzjahresbad schneller fertig ist, soll das Hallenbad früher weichen: Aus im Februar 2019 geplant

NEUMARKT - Die Stadtwerke Neumarkt haben den Landkreis Neumarkt gebeten, das Hallenbad früher als geplant zu schließen, damit es abgerissen werden kann.

Soll nun früher abgerissen werden als geplant: Das Neumarkter Hallenbad soll schon anfang 2019 fallen. Foto: F.: De Geare



Darüber entscheidet der Kreisausschuss bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 25. Januar. Vorgeschlagen ist, das Hallenbad im Februar 2019 für immer zuzusperren und abzureißen. Das Ganzjahresbad soll nach jetziger Planung dann im November oder Dezember 2019 aufmachen.

Das habe den Vorteil, sagt Peter Stemmer von den Stadtwerken Neumarkt, dass der Bau zügiger und dadurch auch günstiger abzuwickeln wäre. Das neue Bad soll in U-Form entlang der Seel- und Mühlstraße entstehen; das Hallenbad sei dabei ziemlich im Weg.

Bisher hatte man mit einem direkten Wechsel vom alten ins neue Bad geplant, aber bei den konkreten Planungsschritten habe sich erwiesen, dass ein früherer Abriss des Hallenbads den Bau des neuen erheblich beschleunigen würde: Einen Winter eher könnte das Ganzjahresbad dann fertig werden.

Von Februar 2019 bis Mai gebe es dann in der Stadt Neumarkt kein überdachtes Schwimmbad, das Freibad habe bis 30. September geöffnet.

Hans Ried, Kämmerer des Landkreises, hat das Schulschwimmen im Blick, für das der Landkreis sorgen muss. Falls ein Schüler etwa fürs Abitur eine Schwimmprüfung ablegen muss, könnte die entweder vorgezogen werden, so dass der Schüler noch im Hallenbad schwimmen kann, oder man werde in eins der benachbarten Bäder ausweichen: nach Berg – die Renovierung soll bis dahin abgeschlossen sein, sag tRied –, nach Berching, Parsberg oder Altdorf. Den gesamten Schwimmunterricht werde man aber nicht in andere Bäder verlagern.

MAGDALENA KAYSER