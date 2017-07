"Trödeltrupp" räumt in Wirtshaus bei Berching auf

Feilschen vor laufender Kamera: Doku-Soap von RTL2 filmte im "Alten Wegscheid" - vor 31 Minuten

BERCHING - "Der Trödeltrupp" von RTL2 hilft Haushalten beim Ausmisten und macht im Anschluss die noch brauchbaren Sachen zu barer Münze. Lautet der Untertitel der TV-Doku-Soap doch "Das Geld liegt im Keller". Am Donnerstag lag das Geld allerdings im Stadel des Wirtshauses "Alte Wegscheid" bei Pollanten.

Wertgutachter Sükrü Pehlivan (links) wittert mal wieder ein gutes Geschäft. Foto: Andre De Geare



Die Wirtseheleute Martina und Claus Strachowitz sind selbst Trödelexperten. Vor allem in der Sparte Kaufen: "Mein Mann sammelt eher größere Sachen und ich die kleineren", erzählt Martina Strachowitz. Ihr Gasthaus, vor den Toren Berchings direkt an der Bundesstraße gelegen, sticht auch deshalb in Autofahrers Auge, weil jede Menge Kuriositäten seinen Garten bevölkern. Bis hin zu Oldtimern.

Porzellan, Möbel, Spielzeug, Fahrräder, ein ausgestopfter Bär mit Flinte: Die ganze Palette an Flohmarktwaren füllt den Stadel und mehrere Nebenräume des urigen Gasthofs in Wegscheid, der Gäste zuweilen an ein Bauernhofmuseum erinnert. "Das ist uns jetzt aber alles zu viel geworden", sagt die Wirtin. "Deswegen haben wir uns an den Trödeltrupp gewendet."

Der Trödeltrupp, das sind Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Otto Schulte, die im Auftrag des Fernsehsenders RTL2 alten Krempel zu Geld machen, während sich ihnen Kamerateams an die Fersen heften. Die Serie läuft seit 2009 mehrmals die Woche im TV, am Mittwoch war dort schon die Folge 550 zu sehen.

Dieser Trödelmarkt-Kunde ist fündig geworden. Die Straßen rund um das Anwesen der Familie Strachowitz waren den ganzen Vormittag über zugeparkt. Foto: Foto: André De Geare



Nun hat das Trio Trödelfans zum Hofflohmarkt geladen. Über 100 Neugierige warten schon kurz vor 10 Uhr hinter dem Absperrband. Zunächst begutachten die Fernsehleute mit ihren Gastgebern das Sortiment, dann erst lassen die Security-Männer der Menge freien Lauf durch das Anwesen.

Trödelexperte Otto Schulte (links) verhandelt mit einer Frau über einen angemessenen Preis. Wenn die Kamera dabei war, wurde man sich schneller einig, so der Eindruck. Foto: Foto: André De Geare



"Die feilschen hier nicht schlecht", meint Haushaltsauflöser Otto Schulte. Er bleibt hart: "Vier Euro für die Gießkanne." Auch der Zwischenruf "Mia san Oberpfälzer, mia san alles arme Hund’" beeindruckt ihn nicht. Indessen bemüht sich Sükrü Pehlivan, mehr als 100 Euro für eine Biedermeierkommode zu bekommen. Da hat Antiquitäten Mauro Corradino mit einer rosafarbenen Henkelvase mehr Glück. 20 Euro wandern über den Tisch.

Wann der Beitrag aus Wegscheid gesendet wird, entscheide alleine der Sender, erklärt ein Mitarbeiter der TV-Produktionsfirma Good Times. Große Hoffnung auf eine baldige Ausstrahlung macht er nicht: Noch lägen rund 100 ungesendete Folgen in der Schublade von RTL2.

nd