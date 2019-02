Trotz Boom um Bowl: Pöllinger Spartaner marschieren heute in Regensburg auf

Der Reiz des Super Bowl verhilft Football in Deutschland zu einem Aufschwung. Während rund um Nürnberg die Clubs wie Pilze aus dem Boden schießen, ist es in Neumarkt still geworden. - vor 27 Minuten

NEUMARKT - American Football fristet in Deutschland 364 Tage im Jahr ein Schattendasein, aber einmal im Jahr gibt es einen Hype. Am Sonntag steigt wieder der Super Bowl in Atlanta. Im Landkreis Neumarkt ist es sehr still geworden um diese Sportart. Die Oberpfalz Spartans, die einst in Pölling die Helme krachen ließen, lösten sich bereits 2015 auf. Eine Spurensuche.

Das ist Football in den USA: Der Boom lässt die Zahl der Vereine auch in Bayern kontinuierlich wachsen. Foto: Chris Graythen



Es ist das Sportereignis in den USA schlechthin: der Super Bowl. Das Finale der National Football League (NFL) findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Einschaltquoten des Jahres. Ein weiterer Höhepunkt ist die Halbzeitpause, in der jedes Jahr eine spektakuläre Show geboten wird. Firmen zahlen irrwitzige Summen, um hier ihre Werbung zu platzieren.

Die verstärkte Präsenz der US-Profiliga im frei empfangbaren deutschen Fernsehen macht sich auch in der Region bemerkbar. Kontinuierlich entstehen in Nürnberg und im Umland neue Mannschaften, wie 2017 die Nürnberg Hawks, 2018 die Nürnberg Silverbacks oder 2018 die Hemhofen Gechers.

Man darf — dank des Fernsehens — sogar von einem Hype sprechen. Das bestätigt Florian Langer, Vizepräsident des 1982 gegründeten American Football Verbands Bayern. "Durch die TV-Sendung Ran-NFL ist das Interesse größer geworden. Seit 2017 gab es einen wahnsinnigen Sprung, was die Anzahl der Vereine angeht." Die Zahl stieg seit 2007 um ein Drittel, die der Mitglieder um mehr als die Hälfe. 56 Herrenmannschaften verteilen sich in der Saison 2019 auf sechs Spielklassen, wobei der Freistaat mit fünf Klubs in den beiden Bundesligen vertreten ist. Einen Schritt nach vorne bedeutet vor allem die Einführung einer zweigleisigen Regionalliga mit insgesamt acht Mannschaften.

Auf zu engem Raum

In Neumarkt war einst richtig was los in Sachen Football: In Pölling ließen die Oberpfalz Spartaner das Ei fliegen. Foto: Hubert Bösl



Vorsichtig tritt Langer auf die Euphoriebremse. "Manche Vereine sind nicht einmal fünf Kilometer auseinander, das kann tödlich sein." In Nürnberg sind es auf engstem Raum drei, in Bamberg ebenfalls zwei Nachbarn. Den Boom sieht Langer deshalb kritisch, doch der Verband könne ja niemanden verbieten, am Spielbetrieb teilzunehmen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Diese nämlich sind recht hoch. Um eine Mannschaft melden zu können, braucht man vor allem viele Spieler. Die Anzahl hängt von der Liga-Zugehörigkeit ab. Im bayerischen Verband gibt es im Herren-Bereich mittlerweile eine Aufbauliga, die Mannschaften den Einstieg erleichtern soll, eine dreigleisige Landesliga, eine Bayernliga Nord und Süd sowie — erstmals in dieser Saison — eine zweigleisige Regionalliga.

Auch die Fangemeinde der Pöllinger konnte sich sehen lassen. Foto: Fritz Etzold



Auch in Neumarkt fing alles in der Aufbauliga an. In der Pionierzeit war die Euphorie groß. Im September 2001 gründete Ex-Footballer Chris Kubelke die "Bavarian State Wolverines", nachdem er von Nürnberg nach Pölling gezogen war. Kubelke holte einige Spieler aus Nürnberg nach Neumarkt raus, erinnert sich Gerhard Wagner, der bei den Wolverines von Beginn an als Center und in der Offensive Line agierte. Um diesen Stamm herum sammelte er weitere Spieler aus der Region – für ein funktionierendes Team braucht es gut und gerne 35 bis 40 Mann.

Im Jahr darauf stiegen die Wolverines – in den Farben gelb und blau – in den Spielbetrieb ein, in der Landes-Aufbauliga. Die Heimpremiere gegen die Neu-Ulm Barracudas ging mit 0:49 gründlich in die Hose.

Zwangsabstieg statt Bayernliga

Auch in den folgenden Begegnungen zahlten die Neumarkter Lehrgeld, auch weil sie zahlreiche Verletzte zu beklagen hatten. Bis zum Mai 2005 mussten die Wolverines hungern, dann endlich der erste Sieg in der Vereinsgeschichte, ein 13:0-Heimerfolg gegen die Barracudas. Am Ende der Saison konnten sie sogar eine positive Bilanz vorweisen.

Zu Beginn der Spielzeit 2006 gab Kubelke dann den Aufstieg in die Bayernliga als Ziel aus. Es folgte allerdings der Zwangsabstieg aus der Verbandsliga, wegen einer langen Verletztenliste waren die Wolverines nicht mehr konkurrenzfähig. 2008 wagte Abteilungsleiter Peter Markoff den kompletten Neuaufbau. Doch mit seinem relativ kleinen Kader ging den Wolverines auch in der Landes-Aufbauliga B schnell die Luft aus. 2009 wurde gar keine Herrenmannschaft mehr gemeldet.

Dafür brachten die Footballer aus Pölling erstmals ein A- und ein B- Jugendteam an den Start, in einer Spielgemeinschaft mit Phönix Regensburg. Die B-Jugend wurde immerhin bayerischer Vizemeister. Zwei Jahre später fusionierte der Nachwuchs mit dem aus Grafenwöhr zu den "Oberpfalz Spartans", die sogleich die Meisterschaft der bayerischen Jugendaufbauliga gewannen. In den Folgejahren wurden die Spartaner, die einige wenige Heimspiele noch in Pölling absolvierten, dreimal Landesliga-Champion.

2015 war Schluss

Die Grafenwöhr Griffins mussten im Lauf der Jahre viele Abgänge verkraften, ehe sie 2015 ihr Team aus der Bayernliga zurückzogen. Obwohl in Grafenwöhr perfekt positioniert, um US-amerikanische Spieler rekrutieren zu können, ist die deutsche Beteiligung nicht groß genug gewesen, um ein Jugend- und ein Erwachsenen-Footballteam am Laufen zu halten. Auch in Pölling war damit Schluss mit Football.

Immerhin: Viele der Jugendlichen spielten weiter Football. Allerdings nicht mehr unter dem Namen Oberpfalz Spartans, sondern ab der Saison 2016 unter dem Dach von Regensburg Phoenix.

PHILIP HAUCK/KEVIN GUDD