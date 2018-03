Trotz Fahrverbot: Mann aus Weiden fährt mit Auto zur Polizei

49-Jähriger musste Pkw abstellen und bekommt weitere Anzeige - vor 2 Stunden

WEIDEN - Diese Aktion hätte sich ein 49-Jähriger aus Weiden definitiv sparen können: Der Mann ist trotz Fahrverbots mit dem Auto zur Polizeiinspektion gefahren. Nun hat er noch eine Anzeige mehr am Hals.

"Er hatte ein Schreiben der Staatsanwaltschaft dabei, mit dem er nicht zurechtkam", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Daraus ging zum Pech des Fahrers deutlich hervor, dass er seit Anfang März eigentlich nicht mehr Auto fahren dürfe. Der 49-Jährige musste sein Auto am Donnerstag an der Wache stehen lassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens trotz Verbots.

