Trotz Niederlage Freude beim TSV Freystadt

Badminton, 1. Bundesliga: TSV verbucht einen Punkt gegen 1. BC Düren - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Die 3:4-Niederlage gegen den 1. BC Düren (3.) bedeutet einen überraschenden Punktgewinn für den TSV Freystadt. Der Jubel in der voll besetzten Freystädter Mehrzweckhalle war groß, da niemand nach der 0:7-Hinrunden-Pleite mit diesem Ergebnis gerechnet hatte.

Die Finnin Nanna Vainio trägt seit dieser Saison die Farben des TSV Freystadt. Sie hat bisher zehn Spiele gewonnen und ist damit die erfolgreichste Punktesammlerin im Team. Foto: Foto: Marcus Mehlich (oh)



Dadurch verteidigen die Oberpfälzer den 8. Tabellenplatz in der 1. Bundesliga und bauen ihren Vorsprung auf den TSV Neuhausen und den 1. FC Langenfeld, beide Konkurrenten um den Klassenerhalt, auf drei beziehungsweise vier Punkte aus.

Die Rheinländer waren mit einem kleinen aber hochkarätigem Team nach Freystadt angereist, das aus vier Holländern und einer Ukrainerin bestand. Verzichten mussten sie auf den deutschen Nationalspieler Kai Schäfer. Für ihn war Achim Decker dabei, der einzige Deutsche im internationalen Team des 1. BC Düren.

Auf Freystädter Seite fehlte Allan Tai, ansonsten konnte Teammanager Stephan Pistorius auf alle Spieler zurückgreifen. Während die Dürener im Kampf um das Playoff drei Punkte aus Freystadt mit holen wollten, was einen 7:0- oder 6:1-Sieg voraussetzt, spekulierte der TSV Freystadt bei optimalem Verlauf auf einen Punkt.

Kampfloses Doppel

Die Begegnung begann mit dem Damendoppel und es wurde die erwartet schwere Aufgabe für Julia Kunkel und Nanna Vainio gegen Cheryl Seinen und Maria Ulitina. Sie verloren in drei Sätzen.

Das 1. Herrendoppel mit Freystadts Nationalspieler Johannes Pistorius und dem polnischen Neuzugang Pawel Pietryja, ebenfalls Nationalspieler, bekam es mit dem besten holländischen Doppel zu tun. Jelle Masse und Ruben Jille können mit einer beeindruckenden Bilanz von 11:1-Siegen in der laufenden Bundesligasaison aufwarten. Das Spiel verlief ausgeglichen, zwei Sätze wurden erst in der Verlängerung entschieden. Nach mehreren vergebenen Satzbällen für Freystadt setzte sich das Dürener Doppel mit 13:11, 11:8 und 12:10 durch.

Das zweite Doppel ging kampflos an Freystadt, nachdem der Dürener Ersatzmann nicht antreten konnte.

Beim Zwischenstand von 2:1 kam es dann zum olympischen Duell zwischen Freystadts finnischem Neuzugang Nanna Vainio und der Ukrainerin Maria Ulitina, Olympianeunte.

Im Hinspiel in Düren war Nanna Vainio gegen die Ukrainerin chancenlos und verlor deutlich in drei Sätzen. Das Spiel am Sonntag entwickelte sich zu dem erwarteten Spitzenspiel und zeigte alles, was Badminton auf Erstliganiveau auszeichnet: Hohes Tempo, lange Ballwechsel, ständige Wechsel zwischen harten Schmetterbällen und gefühlvollem Netzspiel.

Finnin gelingt Überraschung

Nanna Vainio zeigte von Anfang an großen Kampfgeist und gewann die beiden ersten Sätze mit 11:7 und 11:9. Dann konterte die Ukrainerin und glich zum 2:2 aus. Mit lautstarker Zuschauerunterstützung gelang es Vainio, den Entscheidungssatz mit 11:7 zu gewinnen und sie sorgte so für eine echte Überraschung und dem 2:2-Zwischenstand.

In den beiden folgenden Spielen demonstrierte der BC Düren, dass er nicht zufällig an der Tabellenspitze mitspielt. Nach den Dreisatz-Siegen im 1. Herreneinzel und im gemischten Doppel zogen sie mit 4:2 davon.

Als das letzte Spiel des Tages zwischen dem Freystädter Nachwuchsspieler Hannes Gerberich und dem holländischen Nationalspieler Ruben Jille aufgerufen wurde, war die Spannung in der Halle auf dem Höhepunkt.

Hannes Gerberich hatte in den letzten Spielen gezeigt, dass er auf Erste-Liga-Niveau mitspielen kann, auch wenn er in der Saison noch nicht gewinnen konnte. Der Abiturient der Eliteschule des Sports in Nürnberg kam gut vorbereitet zur Bundesligabegegnung.

Er hatte vergangene Woche mit der Nationalmannschaft am Bundesstützstützpunkt in Mülheim an der Ruhr trainiert. Sein Gegner Ruben Jille ist reiner Doppelspieler, er musste aber schon mehrmals als Einzelspieler bei Düren einspringen.

Puste ausgegangen

Der erste Satz war hart umkämpft, den Hannes Gerberich in der Verlängerung mit 12:10 gewann. Die beiden folgenden Sätze gingen an den Holländer. Im vierten Satz wechselte ständig die Führung, bevor Gerberich in der Verlängerung mit 12:10 erfolgreich war. Ruben Jille, der das Doppel noch in den Beinen hatte, musste mit zunehmendem Spielverlauf den langen Ballwechseln Tribut zahlen – er zeigte Konditionsprobleme und gab überraschend auf.

So endete die Begegnung zwischen dem TSV Freystadt und dem 1. BC Düren 3:4. Für die Freystädter ist das mehr als ein Überraschungspunkt, zumal der TSV Neuhausen und der 1. FC Langenfeld am Wochenende leer ausgingen.

Jetzt scheint der Klassenerhalt für die Oberpfälzer in Greifweite, auch wenn noch fünf Spieltage ausstehen. Zunächst hat Freystadt am 11. Februar ein schweres Auswärtsspiel gegen Tabellenführer TV Refrath (bei Köln), bevor es dann zum Schlüsselspiel am 21. Februar, 19 Uhr, in heimischer Halle kommt.

Gegner ist dann der TSV Neuhausen. Wenn es den Oberpfälzern gelingt, das Spiel zu gewinnen, dann stehen die Chancen für den Klassenerhalt gut und man kann beginnen, für die nächste Saison in der 1. Bundesliga zu planen.

