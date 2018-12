Trotz Pleite: TSV Freystadt weiter auf Playoff-Platz

Badminton, 1. Bundesliga: Nach 1:6-Niederlage beim Spitzenreiter noch voll im Soll - vor 24 Minuten

FREYSTADT - Stark ersatzgeschwächt unterlag der TSV Freystadt dem Tabellenführer 1. BC Saarbrücken mit 1:6. Nur ein kleiner Wermutstropfen, denn nach Abschluss der Vorrunde liegen die Oberpfälzer auf dem 6. Platz in der 1. Bundesliga. Eine kleine Sensation.

Annabella Jäger und Julia Kunkel. Foto: Foto: Stephan Pistorius



Während die Saarländer zum Großteil mit ihren Topleuten antreten konnten, war Freystadt ohne sechs Stammspieler mit einer rein bayerischen Besetzung angereist. "Ziel war es, den Eigengewächsen die Gelegenheit zu geben, auf Erst-Liga-Niveau Spielpraxis zu sammeln", so Teammanager Stephan Pistorius.

Julia Kunkel feierte nach achtmonatiger Pause ihr Comeback, außerdem gab Andreas Pistorius, der für seinen verletzten Bruder Johannes einsprang, sein Debüt in der 1. Liga.

Nach den drei Doppeln lag der TSV Freystadt mit 0:3 hinten. Im 1. Herreneinzel zeigte Lukas Schmidt gegen den österreichischen Nationalspieler Luka Wraber, dass er spielerisch mithalten konnte, verlor aber mit 5:11, 7:11 und 10:12.

Zum spannendsten Spiel des Tages entwickelte sich das Dameneinzel. Julia Kunkel musste gegen Ann-Katrin Hippchen die beiden ersten Sätze mit 7:11 und 9:11 abgeben. Die beiden Folgesätze gewann die Freystädterin in der Verlängerung mit jeweils 15:14.

Im Entscheidungssatz machte Kunkel zu Beginn einige Fehler, lag schnell hoch zurück und verlor mit 8:11. Teammanager Pistorius: "Nach der langen Pause ohne Matchpraxis war das eine tolle Leistung und wir sind alle froh, dass Julia wieder zurück ist."

Überraschung im Mixed

Im Mixed trafen Florian Waffler und Annabella Jäger auf Patrick Scheiel, der mit der deutschen Olympiahoffnung Isabel Herttrich spielte. Nach verlorenem ersten Satz kamen die Freystädter besser ins Spiel und gewannen überraschend mit 3:1 nach Sätzen.

Im 2. Herreneinzel sah es lange danach aus, dass die Freystädter weiter verkürzen könnten. Hannes Gerberich gewann mit 11:9 und 11:5, ehe er im dritten Satz mit Rückenproblemen 8:11 unterlag. Den vierten und fünften Satz gab er dann quasi kampflos ab zum Endstand von 6:1 für die Saarländer.

Für Freystadt bedeutet dies die dritte Niederlage in Folge. Mit fünf Siegen und 13 Punkten liegt das Team auf dem 6. Platz, nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Der sechste Platz berechtigt zur Teilnahme an den Play-Offs und was für die Oberpfälzer noch wichtiger ist, dass man zu den Abstiegsrängen einen respektablen Vorsprung von sechs Punkten hat.

Bereits am 13. Januar geht es weiter mit einem Auswärtsspiel gegen den 1. BC Wipperfeld (NRW). Danach kommen am 19. und 20. Januar der TSV Trittau und BW Wittorf-Neumünster nach Freystadt.

Zufrieden ist man beim TSV Freystadt auch mit dem Auftritt der zweiten und dritten Mannschaft nach der Vorrunde. Die 2. Mannschaft belegt als Aufsteiger den dritten Platz in der Bayernliga Süd. Freystadt III führt die Tabelle in der Bezirksklasse A an mit guten Chancen auf die Meisterschaft.

