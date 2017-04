Trotz starken Preisgefälles: Immo-Markt im Kreis Neumarkt brennt

Große Nachfrage treibt Preise nach oben - Starker Zuzug verschärft Marktlage - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Angebot an Grundstücken, Häusern und Wohnungen kann im Kreis Neumarkt die Nachfrage nicht decken, so dass sich die Preise nach wie vor deutlich nach oben bewegen.

In und um Neumarkt wird an allen Ecken und Enden gebaut (hier das Richtfest der Wohnanlage in der Wolfsgasse). Dennoch gibt es immer noch einen deutlichen Nachfrageüberhang, wie die HypoVereinsbank herausgefunden hat. © Foto: André De Geare



Das geht aus dem Wohnimmobilien-Marktbericht der HypoVereinsbank Neumarkt hervor, den Filialleiter Stefan Rieger und Finanzierungsexperte Norbert Sauerbrey jetzt im Beisein von Landrat Willibald Gailler vorgestellt haben. Dennoch sind nach Ansicht des Landkreischefs hier "die Perspektiven gut, dass man sich Wohneigentum leisten kann". Was laut Gailler auch daran liegt, dass alle Gemeinden intensiv Bauland ausweisen.

Auf hohem Niveau

Die Preissteigerungen waren im Neumarkter Raum laut Hypo-Marktbericht zwar geringer als im engeren Großraum Nürnberg, aber der Landkreis weist nach Regensburg das höchste Miet- und Kaufpreisniveau in der Oberpfalz auf. Aus der Sicht der HypoVereinsbank würden sich die Stadt Neumarkt und der Landkreis als "sehr attraktive Region" erweisen. Die Wachstumsstärke des Raumes, die gute Infrastruktur und der Arbeitsmarkt führten zu einer regelrechten Zuwanderung von Kunden, berichtet Filialleiter Rieger.

Die rege Nachfrage vor allem nach Baugrundstücken und Eigentumswohnungen hält laut Marktbericht der Bank unvermindert an. Das Wohnraumangebot hinke der Nachfrage in den bevorzugten Orten hinterher. Die Verfügbarkeit von Grundstücken sei in fast allem Kommunen des Landkreises ein "Engpassfaktor" heißt es in der Studie, die sich auf Daten der Stadt Neumarkt, der Landkreisbehörde und eines internen HypoVereinsbank-Gutachters stützt.

Allerdings gebe es im Landkreis Neumarkt ein sehr deutliches Preisgefälle. Beispiel Mietpreise von neuen Objekten: Während in der Kreisstadt Quadratmeterpreise von acht bis zehn Euro fällig werden, lockt der Raum Berching/Dietfurt mit 5,50 bis sieben Euro. Beim Wiederverkauf von Eigentumswohnungen in guten bis sehr guten Lagen der Stadt Neumarkt werden 2100 bis 2800 Euro pro Quadratmeter erzielt; im Raum Freystadt/Parsberg kommen Käufer mit 1700 bis 2000 Euro zum Zug.

Wer Baugrund erwerben möchte, der muss in Neumarkt bei 280 bis 430 Euro pro Quadratmeter deutlich tiefer in die Tasche greifen als der Bauherr in Berg oder Postbauer-Heng, wo Preise zwischen 150 und 250 Euro aufgerufen werden. Die niedrigen Zinsen, vorhandenes Vermögen und das Fehlen von alternativen Geldanlagen führt nach Beobachtung des Neumarkter HypoVereinsbank-Chefs Rieger dazu, dass viele Kunden ihren "großen Immobilienwunsch" verwirklichen.

Mit dem Blick auf laufende Immobilienfinanzierungen der HypoVereinsbank ist es nach Einschätzung von Norbert Sauerbrey bezeichnend, dass sich die Kunden im Neumarkter Raum Tilgungsraten von 2,5 bis 3,5 Prozent leisten könnten, während in anderen Regionen lediglich 1,5 bis zwei Prozent erreicht würden. Dies sei auch ein Spiegelbild der hohen Quote von Immobilien-Eigennutzern im Neumarkter Raum, die bei rund 90 Prozent liege.

Allein die Zahl der Baugenehmigungen signalisiert nach Ansicht von Landrat Gailler, wie stark die Nachfrage nach Wohnraum im Landkreis Neumarkt ist. 2015 wurden 990 Genehmigungen erteilt, während es im vergangenen Jahr 1087 waren. Die Bevölkerungsprognosen wiesen nach Angaben des Landrates in diese Richtung: Bis zum Jahr 2035 wird der Landkreis Neumarkt von rund 130 000 Einwohnern auf 136 000 zugelegt haben. In den vergangenen vier Jahren habe es über 1000 Zuzüge aus dem Ausland und dabei vor allem aus den europäischen Nachbarländern gegeben. Gailler: "Der Arbeitsmarkt braucht die Arbeitskräfte."

WOLF-DIETRICH NAHR