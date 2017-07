Trunkener Radler schneidet Polizeiauto

REGENSBURG - Die Nacht war lau, und die Getränke vermutlich gut gekühlt. So stoppte die Polizei am Abend und dann am frühen Morgen zwei Radfahrer, die deutlich einen über den Durst getrunken hatten - der erste schnitt beim Abbiegen geschickterweise ein Polizeiauto.





Am Sonntag, kurz nach 5 Uhr, hatte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Regensburg Nord eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Fahrradfahrer. Der 20-jährige Student wollte nämlich mit seinem Fahrrad von der Frankenstraße in die Bayerwaldstraße abbiegen, ohne auf den Verkehr zu achten. So war der Fahrer des Dienstfahrzeuges dazu gezwungen, stark abzubremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Auch der Fahrradfahrer hatte nun seinen Fehler erkannt und stieg ab, wobei er offensichtliche Koordinationsschwierigkeiten offenbarte. Bei einem Alkoholtest erzielte der Regensburger einen Wert von über 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen.



Am Vorabend gegen 20.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Regensburg Nord einen Fahrradfahrer, der unerlaubterweise auf dem Gehweg daherkam. Der beinahe 30-jährige Mann aus Schwabelweis zeigte leichte Sprachschwierigkeiten.

Bei einem Alkoholtest erzielte er einen Wert von sehr knapp unter 1,6 Promille, welche für Fahrradfahrer die Grenze zur Verkehrsstraftat bedeutet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann wieder aus der Kontrolle entlassen.



