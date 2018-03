TSV Berching investiert in die Zukunft

Petra Merkert bleibt Vorsitzende des Vereins — Treue Mitglieder geehrt - vor 1 Stunde

BERCHING - Bei der Generalversammlung des TSV Berching standen die Berichte der Funktionäre, Neuwahlen und die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Petra Merkert wurde im Amt der Vorsitzenden, wie auch die anderen Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Als 3. Vorsitzende wurde Alfred König neu hinzugewählt.

Die Geehrten mit der Vorsitzenden Petra Merkert (2.von links Mitte stehend) und Vereinswirt Peter Neumeier (hinten Mitte), der seit 60 Jahren Mitglied ist. Foto: F.: Karg



Breiten Raum nahm der Bericht von Petra Merkert, die an zahlreiche Treffen, Veranstaltungen und Ehrungen erinnerte, ein. Auch sei eine Fülle an Investitionen getätigt worden. Den größten Brocken bildete die Verbesserung der Außenanlagen im Sportgelände, insgesamt wurden 16 310 Euro investiert.

Unter dem Motto "Wir schaffen alles zusammen in der Zukunft" sind für 2018 weitere Arbeiten an Sportheim und drumherum geplant. Merkert erwähnte im Zusammenhang mit Investitionen in die Zukunft des Vereins: "Die Jugendarbeit ist unser Aushängeschild und sollte auch in Zukunft für alle Jugendlichen interessant gestaltet werden, da wir eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern haben."

Zu den Ehrungen: für 25 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 02 wurden geehrt Markus Amon, Michael Brendel, Rudolf Eineder, Andreas Eisner, Agnes Ellert, Andreas Jordan, Josef Stephan, Admir Viden und Martin, Christian und Michael König.

30 Jahre gehören dem Berchinger Sportverein Berta Schlupf, Benjamin Eichinger, Phillipp Eichinger und Franz Guttenberger an.

Für 40-jährige Treue wurden ausgezeichnet Karl Lieblein, Hans Neumeyer, Xenia Stephan, Michael Matthes, Juliane Höffler und Christian Berndt. 50 Jahre: Herma Dess, Adolf Frey, Franz Süß, Josef Heil, Kaspar Hofmann und Gotthard Obrich.

Ganz besonders gelobt wurde Vereinswirt Peter Neumeyer, der seit 60 Jahren dem TSV Berching angehört.

kaa