TSV Freystadt unter Wert geschlagen

Badminton: Bundesligist unterliegt Beuel-Bonn mit 0:7 - vor 5 Minuten

FREYSTADT - Auf einen Punkt hatte der TSV Freystadt spekuliert. So war die Enttäuschung nach der 0:7-Niederlage gegen den 1. BC Beuel-Bonn groß.

Die Zuschauer waren sich einig, dass das Freystädter Badminton-Bundesligateam unter Wert geschlagen wurde. Zwei Begegnungen wurden erst im Entscheidungssatz entschieden, in weiteren drei Spielen zeigten die Freystädter mit jeweils einem Satzgewinn, dass mehr drin gewesen wäre. Nachdem die Konkurrenten um den Klassenerhalt, der TSV Neuhausen und der 1. FC Langenfeld, ebenfalls hohe Niederlagen kassierten, behaupten die Oberpfälzer weiterhin den 8. Tabellenplatz in der 1. Bundesliga.

Der 1. BC Beuel, dreifacher deutscher Meister, war mit dem Ziel angereist, in Freystadt mit einem hohen Sieg seine Chancen aufrecht zu erhalten, die Play-off-Runde zu erreichen, in der dann der deutsche Meister ermittelt wird. Für die Freystädter hieß im Kampf um den Klassenerhalt mindestens einen Punkt zu holen. Während Freystadt mit Ausnahme des malaiischen Topspielers Allan Tai mit komplettem Kader antrat, mussten die Beueler auf ihren schottischen Nationalspieler MacHughes verzichten.

Die Begegnung begann mit dem Damendoppel und dem 2. Herrendoppel. Erst standen den Freystädtern Julia Kunkel und Nanna Vainio die deutsche Nationalspielerin Eva Janssens und Hannah Pohl gegenüber. Kunkel und Vainio verloren den ersten Satz mit 5:11, der zweite ging 8:11 an die Gegner. Mit einem 11:8-Sieg im dritten Satz verkürzten die Freystädter. Der vierte Satz verlief ausgeglichen, Beuel gewann 11:9.

Nah am Erfolg

Im Herrendoppel mit Johannes Pistorius und Lukas Schmidt auf Freystädter Seite stand es nach zwei Sätzen (9:11, 11:9) 1:1 gegen den holländischen Meister Erik Meijs und das deutsche Nachwuchstalent Daniel Hess, der mit Pistorius am Olympiastandort in Saarbrücken im Kreis der Nationalmannschaft zusammen trainiert.

Die Freystädter hatten sich nach gewonnenem zweiten Satz im dritten Satz eine 8:4-Führung erarbeitet, es sah danach aus, dass sich Pistorius/Schmidt wie in den letzten Bundesligabegegnungen in Lüdinghausen und Mülheim durchsetzen können. Aber es kam anders: Die Freystädter gaben den Satz mit 8:11 ab, den vierten gewannen die Beueler zur 2:0-Führung.

Das 1. Herrendoppel entwickelte sich zum harten Fight zwischen Freystadts Neuzugang Pawel Pietryja und Spielertrainer Oliver Roth gegen die beiden deutschen Nationalspieler Raphael Beck (Nr. 50/Weltrangliste) und Max Weißkirchen. Nach vier Sätzen 8:11, 7:11, 11:5 und 8:11 hieß der Sieger auch dieses Mal 1. BC Beuel.

Nun lagen die Hoffnungen auf Nanna Vainio, die in der Hinrunde die deutsche Nationalspielerin Luise Heim schlagen konnte. Nach den beiden ersten Sätzen stand es 1:1, der dritte Satz ging mit 13:11 knapp an Heim, aber Vainio glich mit 11:6 aus. So musste der fünfte Satz entscheiden. Zum Seitenwechsel führte Heim mit 6:5, danach machte Vainio einige Fehler, Satz und Sieg waren weg. Vainio kämpfte mit Jetlag, da sie erst Ende letzter Woche von einer Turnierserie in Malaysia zurückgekehrt war.

Weiter ging es mit dem ersten Einzel mit Lukas Schmidt und dem Mixed Pawel Pietryja und Julia Kunkel. Beide Spiele gingen an die Bonner zum Zwischenstand von 6:0.

Auch wenn die Partie längst zu Ungunsten des TSV Freystadt entschieden war, schenkten sich Hannes Gerberich und Max Weißkirchen nichts. Gerberich zwang Max nach 7:11, 11:8, 9:11 und 11:7 in einen Entscheidungssatz, den der Beueler mit 11:7 gewann. „Auch wenn man berücksichtigt, dass Weißkirchen nach längerer krankheitsbedingter Pause wieder sein erstes Match bestritt, verdient Gerberich mit seinem couragierten Spiel unsere Anerkennung – so Freystadts Bundesligamanager Stephan Pistorius. Viel Zeit, die Enttäuschung wegzustecken bleibt dem TSV Freystadt nicht. Am 21. Januar geht es zum 1. FC Langenfeld (NRW) und von dort direkt weiter zum TSV Trittau (bei Hamburg). Das nächste Heimspiel findet am 29. Januar gegen den 1. BC Düren statt.

nn