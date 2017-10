TSV Freystadt unterliegt zweimal

FREYSTADT - 1300 Kilometer, zwei hohe Niederlagen und trotzdem war man beim TSV Freystadt nicht unzufrieden mit den Leistungen des ersatzgeschwächten Teams. Gegen den 1. BC Bonn Beuel verlor das Bundesliga-Team mit 0:7, viele Spiele verliefen lange ausgeglichen. Gegen SC Union Lüdinghausen überraschten Julia Kunkel und Neuzugang Jenny Moore positiv.

Julia Kunkel (zweifache deutsche Juniorenmeisterin) und Neuzugang Jenny Moore aus England. © Foto: Pistorius



Die Erwartungen der Oberpfälzer auf einen Punktgewinn gegen die in Bestbesetzung spielenden Bonner waren vor dem Spiel gering. Bei Freystadt fehlten Pawel Pietryja und Oliver Roth. Verzichtet hatte man aus finanziellen Gründen auch auf den Einsatz der asiatischen Topspieler Tago und Hadmadi.

So musste der TSV Freystadt bei den Spielen mit Herrenbeteiligung gewaltig umbauen. Im 1. Herrendoppel spielten Johannes Pistorius und Lukas Schmidt und im 2. Herrendoppel Florian Waffler und Hannes Gerberich. Das Damendoppel bestritten Julia Kunkel und Jenny Moore.

Alle drei Spiele gingen an Bonn wie auch das Dameneinzel mit Nanna Vainio. Die Finnin in Freystädter Diensten hielt gegen die deutsche Meisterin Luise Heim gut mit, lag auch mehrmals in Führung, verlor aber dann glatt in drei Sätzen.

Ein über lange Zeit ausgeglichenes Spiel sahen die Zuschauer im 1. Herreneinzel mit Lukas Schmidt gegen den Holländer Eric Meijs. Der Freystädter konnte den ersten Satz gewinnen, war im zweiten und dritten Satz immer dran, verlor aber nach Sätzen schließlich mit 1:3. Auch Hannes Gerberich konnte in den beiden ersten Sätzen gegen Ex-Jugendeuropameister Max Weißkirchen gefallen, machte viel Druck, auch wenn es für einen Satzgewinn nicht reichte.

Am nächsten an einem Spielgewinn waren Johannes Pistorius und Jenny Moore gegen das englische Mixed Peter Briggs/Lauren Smith (beide unter den Top 40 der Welt). Der erste Satz ging in die Verlängerung und die Bonner gewannen mit 12:10. Im 2. Satz glichen Pistorius/Moore mit 11:8 Sieg aus. In den Sätzen 3 und 4 setzten sich die Bonner letztendlich durch zum Endstand von 7:0.

Kleiner Paukenschlag

Im Sonntagsspiel traf der TSV Freystadt mit dem SC Union Lüdinghausen. Die Partie begann mit einem kleinen Paukenschlag: Julia Kunkel und Jenny Moore zeigten sich gegenüber dem Vortag in stark verbesserter Form und siegten ohne Satzverlust mit 11:8, 11:8 und 11:5 gegen die deutschen Nationalspielerinnen Linda Efler und Eva Janssens.

Auch das neuformierte 1. Herrendoppel mit Johannes Pistorius und Hannes Gerberich konnte gefallen mit einem Satzgewinn beim 1:3 gegen Nick Fransmann (Niederlande) und Josche Zurwonne (5. Platz bei der EM 2017). Im zweiten Doppel starteten Florian Waffler/Lukas Schmidt mit einem Satzgewinn, hatten im 2. Satz die Chance zu erhöhen, verloren aber schließlich mit 1:3.

Mit dem gleichen Ergebnis unterlag Nanna Vainio im Dameneinzel auch wenn bei ausgeglichenem Spiel ein Sieg möglich war. Nach Lüdinghausener Siegen in den beiden Herreneinzeln und im Mixed stand der 6:1-Sieg für die Favoriten aus NRW fest.

Teammanager Stephan Pistorius zu den Spielen am Wochenende: "Gegen diese Top-Teams, die bei der Aufstellung komplett auf Vollprofis zurückgreifen konnten, waren wir ohne wirkliche Chance. Wir haben in allen Spielen eine gute Gegenwehr gezeigt . Erfreulich ist, dass sich unser Neuzugang Jenny Moore schnell in unser Team integriert hat."

Nach drei Spieltagen findet sich der TSV Freystadt gemeinsam mit Neuhausen Nymphenburg am Tabellenende wieder.

