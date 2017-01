TSV Pavelsbach sucht einen Vorsitzenden

Sportverein findet im ersten Anlauf keinen Nachfolger für Markus Hirsch

POSTBAUER-HENG - Der TSV Pavelsbach hat bei seiner Jahresversammlung in der Sportgaststätte keinen Nachfolger für seinen bisherigen 1. Vorsitzenden Markus Hirsch gefunden. Aus diesem Grund wurden die Neuwahlen des Vorstandes vertagt. In vier Wochen unternehmen die Mitglieder einen neuen Anlauf.

Es hatte sich schon vor der Versammlung abgezeichnet, dass der TSV Pavelsbach in die Misere gerät, mit der sich auch einige andere Vereine herumschlagen. Vorsitzender Markus Hirsch hatte schon vor einem Jahr angekündigt, dass er bei den nächsten Wahlen nicht mehr für das Amt bereit stehe. Doch die Suche nach einen Nachfolger, der den TSV fortan führt, blieb seitdem erfolglos.

Gestern gab es nur einen Vorschlag aus der Runde, doch der Vorgeschlagene lehnte erwartungsgemäß ab. Also brach Bürgermeister Horst Kratzer, der als einer der Wahlleiter fungierte, die Neuwahlen ab: Sämtliche Posten sollen nun bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 12. Februar um 14 Uhr an gleicher Stelle besetzt werden.

„Wir werden die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern bis dahin fruchtbare Gespräche führen“, kündigte Kratzer an. Er fand aber auch mahnende Worte: Denn der Verein, dessen Mitgliederzahl im abgelaufenen Jahr auf 554 angestiegen ist, stehe doch kerngesund da und sei von großer Bedeutung für die Pavelsbacher Dorfgemeinschaft.

So gab es von den Tennisspielern, Handballerinnen, Gymnastikdamen und auch von den Fußballern mehr Erfreuliches als Negatives zu berichten. Allerdings wurde die Skiabteilung, die es seit 1980 gab, zum Jahresende abgemeldet. Auch hier fand sich kein neuer Abteilungsleiter.

nd