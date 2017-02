TSV Pavelsbach: Vorsitzender Markus Hirsch macht doch weiter

POSTBAUER-HENG/PAVELSBACH - Nach langem Ringen und vielen Gesprächen hat sich Markus Hirsch bereit erklärt, den TSV Pavelsbach anzuführen. Von den 73 Anwesenden wurde er zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Der neue Vorstand des TSV Pavelsbach. Vorsitzender bleibt Markus Hirsch (sitzend Mitte). Foto: Resi Heilmann



Nachdem sich auf der Jahreshauptversammlung kein Nachfolger für Markus Hirsch gefunden hatte, war diese außerordentliche Mitgliederversammlung nötig. Auf der Tagesordnung standen nur zwei Punkte: Die Vorstandswahlen und die Auflösung der Skiabteilung des TSV Pavelsbach.

Auch für Bürgermeister Horst Kratzer war es unverständlich, dass der Verein, der hervorragend dasteht, keinen Vorsitzenden finden konnte. "Was in Berlin möglich ist, wir haben einen neuen Bundespräsidenten, sollte doch auch in Pavelsbach möglich werden", sagte er am Tag der Wahl.

Vier Wochen lang wurden zahlreiche Gesprächen geführt und dabei auch ein Blick über den Gartenzaun geworfen. Kratzer machte es den Anwesenden noch einmal deutlich: "Wenn heute kein Nachfolger gefunden wird, müssen wir den Verein abmelden." Kritik gehöre dazu, erinnerte Kratzer, "dann aber offen und ehrlich".

Böllet lehnt ab

Vorschläge kamen nur zögerlich. Nach dem Andreas Böllet ablehnt hatte, wurde Markus Hirsch wieder ins Spiel gebracht. Nach einer Bedenkzeit stimmte Hirsch zu, nochmal zu kandieren.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Markus Hirsch, 2. Vorsitzender Andreas Böllet, 3. Vorsitzender Christian Lyschk, Hauptkassier Julia Feldberger (neu), stellvertretender Kassier Andreas Frisch, Mitgliedervertretung Verena Bogner (neu), Schriftführer Norbert Schölzke (neu), Gesamtjugendleiter Thomas Kellenberger (neu), Internetbeauftragter Andreas Brückel, Ausschussmitglieder Herbert Distler, Ralph Feldbauer, Daniel Frisch (neu), Fabian Scheuerer, Julian Scheuerer (neu), Nils Zahm, Kassenprüfer Richard Riehl, Klaus Mayer, Richard Pröpster.

Nach seiner Wiederwahl richtete Hirsch einen Appell an die Mitglieder, respektvoll miteinander umzugehen. "Es war eine Frechheit, was uns vorgeworfen wurde. Es macht mich traurig, angegriffen zu werden für Dinge, für die man nichts konnte", sagte Markus Hirsch. "Sagt offen und ehrlich, wenn euch was nicht passt. Wir haben doch einen Pavelsbacher Zusammenhalt. Pavelsbach ist doch Grün-Schwarz."

Besonders freute es Hirsch, dass sich mit Julia Feldberger und Verena Bogner zwei junge Mädels bereit erklärt haben, im Vorstand mitzuarbeiten.

Nachdem sich am 15. Januar kein Nachfolger für Erwin Vögerl gefunden hatte für die Leitung der Skiabteilung, sollte diese nun offiziell aufgelöst werden.

70 Mitglieder hat die Skiabteilung, darunter auch viele Kinder und Jugendliche.

Hier sprang Hans Bogner in die Bresche: "Wir haben so viele Kinder dabei, die Ski fahren, wir können doch diese Abteilung nicht sterben lassen", und erklärte sich bereit, die Abteilung zu übernehmen.

Gründung einer Laufgruppe

Der Vorschlag von Stefan Böllet, selbst erfolgreicher Läufer des TSV Pavelsbach, eine Laufgruppe zu bilden, wurde gerne angenommen. Näheres dazu folgt demnächst.

Als nächstes stehen der Faschingsball mit DJ Jonas am 18. Februar, 19.30 Uhr, Kinderfasching Rosenmontag, 27. Februar, 14 Uhr und der Faschingskehraus mit Saukopfessen am Dienstag ab 11 Uhr sowie am 19. März, 19.30 Uhr, das Starkbierfest in der TSV Sportgaststätte an.

RESI HEILMANN