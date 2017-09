TSV Wolfstein sucht neuen Tischtennis-Chef

Abteilung des TSV Wolfstein ehrte die Vereinsmeister — Hubert Blank sucht Nachfolger - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr schmettern sie in der Turnhalle der Grundschule Wolfstein den Tischtennisball über das 15,25 Zentimeter hohe Netz der dunkelgrünen Holzplatte. Die Tischtennisspieler des TSV Wolfstein heißen "Interessierte jederzeit willkommen", sagt Spartenleiter Hubert Blank auf der Jahresversammlung.

Spartenleiter Hubert Blank (Mitte) hat die Vereinsmeisterschaft gewonnen. Sein Amt würde er gerne abgeben. © Foto: Helmut Sturm



Spartenleiter Hubert Blank (Mitte) hat die Vereinsmeisterschaft gewonnen. Sein Amt würde er gerne abgeben. Foto: Foto: Helmut Sturm



Ein spezielles Schnuppertraining für interessierte Jugendliche und Erwachsene bietet der Verein am 13. September um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle Wolfstein an.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen Ehrungen verdienter Mitglieder. Den 1. Platz der Vereinsmeisterschaft belegte Hubert Blank selbst. Zweiter wurde Jugendleiter Christian Spieß und den 3. Platz erkämpfte sich Peter Kontny.

Im Doppel der Vereinsmeisterschaft siegten Ferdinand Lehrer und wieder Hubert Blank. Christopher Geißler und Peter Kontny wurden Vizemeister.

Für 100 Spiele an der grünen Platte für den TSV Wolfstein wurde Christopher Geißler mit einer Urkunde ausgezeichnet – für 200 Spiele Peter Kontny und wieder Hubert Blank für 400 Spiele.

"Die sportlichen Ziele der Saison haben wir erfüllt", stellte Spartenleiter Blank erfreut fest. Die 1. Mannschaft konnte sich in der 1. Kreisliga stabilisieren. In der 3. Kreisliga spielte weiterhin die 2. Mannschaft.

Als bestes Mannschaftsergebnis wertete Blank den Einzug der 1. Mannschaft ins Finale des Kreis-Pokals – auch wenn es mit 1:5 gegen DJK Neumarkt verloren ging.

Besonders erfreulich sei auch die erfolgreiche Teilnahme des Jugendleiters Christian Spieß an der Co-Trainerausbildung gewesen.

Den Wermutstropfen gab es zum Schluss: Hubert Blank wollte die Aufgabe des Spartenleiters gerne abgeben. Trotz leidenschaftlicher Diskussion fand sich kein Nachfolger. Vielleicht lag es daran, dass die Beteiligung an der Versammlung zu schwach war. Die Wahl des Spartenleiters wurde auf die nächste Sitzung vertagt.

stu