Tückisch: An Fahrzeugen Radmuttern gelockert

Unbekannter treibt in Amberg sein Unwesen - vor 40 Minuten

AMBERG - Das ist oberfies: Ein Unbekannter hat in Amberg an zwei Pkw die Radmuttern gelockert; zum Glück ist nihcts passiert, die Fahrer merkten das Malheur und konnten es beheben.

Symbolbild Reifen © dpa



In der Zeit von Dienstag bis Freitag löste ein bislang Unbekannter in Schnaittenbach, Wernberger Straße, sämtliche Radmuttern des vorderen rechten Reifens eines geparkten Hondas.

Auch am vorderen linken Reifen eines Audis in Amberg, Friedrich-Ebert-Straße, wurden alle Radmuttern gelöst; dies geschah bereits in der Zeit vom 7. bis 9. Juli 17.

In beiden Fällen fielen den Fahrern „komische Geräusche“ auf; zum Glück passierte bei den Fahrten mit diesen Fahrzeugen nichts.

An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

