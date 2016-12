Türkei-Korrespondentin stellt Erdogan-Biografie vor

Cigdem Akyol ist am 12. Januar Gast in der Buchhandlung Rupprecht - vor 6 Stunden

NEUMARKT - „Inside Edogan“: Am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr ist die Autorin Cigdem Akyol mit ihrer Biografie des türkischen Staatspräsidenten zu Gast in der Buchhandlung Rupprecht in Neumarkt.

Erdogan ist eine der schillerndsten Figuren auf der internationalen politischen Bühne. Er war es, der die Türkei in eine nie dagewesene Phase der Stabilität und des wirtschaftlichen Aufschwungs führte. Er ist es aber auch, der einen rücksichtslosen Kampf gegen politische Gegner und kritische Medien führt und die Re-Islamisierung der Türkei initiiert hat.

„Seine“ Türkei ist „ziviler und moderner geworden, aber nicht demokratischer“, weiß die Türkei-Korrespondentin Cigdem Akyol. In ihrer umfassenden Biografie zeichnet die Journalistin und Autorin den Weg Erdogans von seiner Kindheit bis ins höchste politische Amt der Türkei nach.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten zu acht Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Rupprecht, Untere Marktstraße 15, in Neumarkt.

