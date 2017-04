Türkisch-islamische Gemeinde lädt zum Kinderfest in Neumarkt

In der kleinen Jurahalle wird zjm 15. Mal das 23 Nissan gefeiert — Offizieller Feiertag in der Türkei - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Bereits zum 15. Mal lädt die türkisch-Islamische Gemeinde in Neumarkt alle Bürger zum internationalen Neumarkter Kinderfest ein. Es steigt wie jedes Jahr am Sonntag, 23. April , in der kleinen Jurahalle.

Mit Tänzen, Gedichten und vielen anderen Aufführungen widmet sich Gemeinde an diesen Tag, heißt es in der Einladung, "den wichtigsten unter uns, nämlich den Kindern". Mit kulinarischen Gerichten und vielfältigen Köstlichkeiten wird für das leibliche Wohl gesorgt. Bereits ab zwölf Uhr ist die Küche mit warmen und kalten Spezialitäten für alle Besucher bereit.

Bund und in Tracht wird es auch beim Kinderfest der türkisch-isalmischen Gemeinde in diesem Jahr zugehen. © privat



Der 23.April, auf türkisch 23 Nisan, ist in der Türkei ein offizieller Feiertag für die Kinder, der im Jahr 1920 von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk eingeführt wurde. Er soll Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern fördern undträgt das Motto "Unsere Kinder sind unsere Zukunft". Seit 1979 trägt der Feiertag den erweiterten Titel "iInternationales Kinderfest" und wird auch in anderen Ländern gefeiert.

Der 23. April war ursprünglich auch das Datum, an dem das türkische Parlament eröffnet wurde. Seit 1920 ist der Tag in der Türkei ein offizieller Feiertag für die Kinder. Anlässlich des 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami finden Straßenumzüge und Feierlichkeiten in Stadien statt. Jährlich werden Kindergruppen aus dem Ausland in die Türkei eingeladen, die dann in traditionellen Kostümen ihrer Heimatländer an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Am 23. April veranstalten auch in Deutschland verschiedene türkische Vereine Feierlichkeiten am Tag des Kindes. Die Feste richten sich an Kinder aller Nationalitäten, die den ursprünglichen Gedanken der Völkerverständigung betonen. Diese internationalen Kinderfeste werden in Kooperation mit deutschen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie mit anderen Migranten-Vereinen veranstaltet.

Jedes Jahr besuchen in Deutschland hunderttausende Besucher das Internationale Kinderfest. Organisiert wird das Kinderfest von ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaften, die sich aus Vereinen und Dachverbänden zusammensetzen.